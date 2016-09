RIJEKA Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na središnjem predizbornom skupu te stranke koji je održan na riječkom Korzu najavio je relativnu izbornu pobjedu na predstojećim parlamentarnim izborima i pozvao sve građane da daju povjerenje stranci kojoj je na čelu s još kojim glasom viška kako bi se formirala stabilna vlada koju nitko neće ucjenjivati bez izbornog legitimiteta.

– Dosta znam o komparativnoj politici i jasno je da nigdje nema toliko malih koji žele toliko ucjenjivati. Nigdje nisam vidio toliko političkih egzibicija da se strankama koje nisu izborni pobjednici prepušta mjesto predsjednika Vlade. Ako ne želimo ponoviti situaciju od prije nešto manje od godinu dana, ako želimo stabilnost, i te kako treba razmisliti kome treba dati glas. Glas nekim manjim desnim strankama je glas za naše političke suparnike, a glas onima koji žele više nego što je normalno je izgubljen glas. Takvi s malim biračkim povjerenjem žele biti moralni arbitri. Takvih eksperimenata koje provociraju oni bez izbornog legitimiteta sa mnom na čelu vlade neće više biti. Jamčim da HDZ želi odgovornu i stabilnu vladu, poručio je Plenković.

Predsjednik HDZ-a u nekoliko je navrata istaknuo zadovoljstvo što je u Rijeci i što je, prema njegovoj ocjeni, jako puno ljudi došlo na predizborni skup.

– To što vas je toliko pokazuje da HDZ ulazi u izbore s puno ambicije i entuzijazma, sa željom da Hrvatskoj učini dobro. Pred Hrvatskom su izbori koji će odrediti budućnost u sljedeće četiri godine. A mi u njih ulazimo kao konsolidirana stranka koja ima jasan i kvalitetan program. Program koji će provoditi stručni ljudi koji su se dokazali. Ova izborna kampanja je drugačija nego što je to do sada bio slučaj. Zahvaljujući HDZ-u. Odlučili smo podići političku kulturu na višu razinu, razinu koju hrvatski ljudi zaslužuju. Naši politički suparnici su ostali u brzini niže i nude ideološke podjele. Građani će na izborima imati izbor između onih koji su promašeni i potrošeni, i nas koji jamčimo stabilnost i razvoj. Kukuriku koalicija je imala četiri godine da nešto napravi. Njihov rezime je dizanje PDV-a, spuštanje kreditnog rejtinga, povećanje broja nezaposlenih, broj blokiranih je narastao za 100.000, isto toliko je otišlo mladih ljudi iz Hrvatske. To je njihova legitimacija kojom traže povjerenje. Mislim da im novu šansu ne smijemo dati. S druge strane je HDZ, stranka koju smještam u europski desni centar, stranka koja baštini sve ono što je napravio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. On je gradio stranku koja okuplja, a ne dijeli, stranku koja je privržena očuvanju našega identiteta, povijesti, jezika, kulture, tradicije, naglasio je Plenković.

– Očekujem pobjedu i ovdje i bit će to uvertira za lokalne izbore. Naći ćemo način da europsku Rijeku podržimo – kazao je Plenković.