RIJEKA Prvih stotinjak studenata danas je uselilo u novoizgrađene studentske paviljone u Sveučilišnom kampusu na Trsatu, a prilikom svečanog otvorenja objekata rektor Sveučilišta u Rijeci prof.dr. Pero Lučin istaknuo je kako projekt izgradnje studentskih smještajnih kapaciteta još nije okončan, jer još uvijek se radi na infrastrukturi, no useljenje prvih stanara treba proslaviti.

– Ovo je veliki korak za Sveučilište koje raste. U srpnju za vrijeme Europskih sveučilišnih igara imali smo priliku testirati se i vidjeti kako se intenzivira život na Trastu. Tek sada, kada ljudi počinju živjeti ovdje, Kampus dobiva pravu dimenziju, istaknuo je rektor.

Podsjećajući kako se radi o investiciji »teškoj« 180 milijuna kuna prof.dr. Lučin je naglasio da su studenti riječkog Sveučilišta jučer dobili tri nova paviljona sa 750 ležajeva, a u novim su objektima i 24 sobe za gostujuće profesore, kao i dvadesetak soba za studente na Erasmus razmjeni.

– Nisu bitni samo kreveti, nego i prostor života na Kampusu. Vjerujemo da ćemo uskoro izgraditi dio sportskih terena, nastojat ćemo se izboriti i za nastavak izgradnje još smještajnih kapaciteta, kao i fakulteta, a očekujemo da ovdje nikne i sveučilišna bolnica. Jednog će dana doći do toga da će ovaj prostor okupljati dvadeset tisuća ljudi, najavio je prof.dr. Lučin.

Klimatizacija, posteljina...

Otvorenjem novih paviljona, prema ocjeni riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela, nazire se kraj jednog velikog projekta koji je počeo prije dosta godina.

– Bila je to jedna od meni najdražih odluka da se prostor bivše vojarne prenamijeni u područje Kampusa i sveučilišne bolnice. Koliko za Rijeku kao grad znači Sveučilište, govori činjenica da smo do sada uložili više od 133 milijuna kuna, što direktno, a što indirektno, u Sveučilišni kampus. Velika su to sredstva, ali opravdana, jer nema razvoja modernog grada bez Sveučilišta, ni obrnuto, kazao je Obersnel.

Ni Županija bez Sveučilišta, dodao je župan Zlatko Komadina, nije regija, kao što Sveučilište bez Kampusa nije Sveučilište, a Kampus bez domova nije Kampus. Dodajući kako Kampusu nedostaju sportski tereni, župan je istaknuo da je izgradnja tog područja generacijski projekt te da se ne radi o priči za malu, nego za veliku djecu.

Ono što su studenti danas dobili tri su objekta ukupne površine 18.431 četvornih metara koje je izgradio Lavčević d.o.o. Riječ je o peterokatnicama u kojima su se smjestile i sobe za invalide, a najveći je broj blok dvokrevetnih soba.

Blok sobu koristit će četvero studenata, a ona se sastoji od dviju soba, ulaznog prostora, kupaonice, wc-a, kuhinje i loggie, ukupne površine 46,5 četvornih metara. Sav je prostor pokriven Wi fi signalom, a osim grijanja studentima je na raspolaganju i klimatizacija, kao i sav potreban inventar koji se ne sastoji samo od namještaja, već i od posteljine te posuđa.

Cijena 532 kune

Prosječna površina po korisniku je 12 četvornih metara. U Paviljonu 1 koji ima 65 blokova dvokrevetnih soba, 32 jednokrevetne i pet soba za invalide, svoj će krevet naći 297 studenata, a od posebnih sadržaja tu je i trim kabinet s popratnim sadržajima, površine 550 četvornih metara, kao i prostor za bicikle. Paviljon 2 također ima 65 blokova i pet soba za invalide, ali i 24 apartmana za nastavnike te raspolaže s 289 ležajeva, a od posebnih sadržaja tu su učionice te prostor za bicikle.

Najmanji, Paviljon 4 ima 168 ležajeva raspoređenih u 42 bloka dvokrevetnih soba, a na 4.909 četvornih metara smjestit će se i tehnički pogon, centralna praonica rublja, samoposlužna praonica za studente sa strojevima na žetone, kao i studentski centar sa svim svojim sadržajima, od ureda ravnatelja do studentskog servisa, koji će i upravljati svim objektima.

Krevet u novim paviljonima studenti će plaćati 532 kune, a prema pojašnjenju rektora, riječ je o 50 posto ukupnog troška smještaja.