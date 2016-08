KASTAV Najmlađi Kastavci od prvog dana rujna bit će smješteni u Kastavske sardelice, impresivni novi objekt jaslica i najmlađu podružnicu Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, svečano otvorene jučer na prvom katu poslovne zgrade na Šporovoj jami. U šest jasličkih grupa ondje će biti zbrinuti svi mali Kastavci jasličke dobi, čiji su roditelji poslali zahtjev za upis, a otvaranjem ovog objekta ukupan broj upisane djece u kastavski gradski vrtić popeo se na njih 297. Nove jaslice prostiru se na gotovo 1.200 četvornih metara zatvorenog prostora te još oko devetsto kvadrata natkrivenih i otvorenih terasa, a investiciju vrijednu oko 11 milijuna kuna financirao je Grad Kastav, koji je za ovaj projekt osigurao milijun kuna pomoći iz županijskog i državnog proračuna. Novi prostor za boravak djece krasit će radovi cijenjenog kastavskog umjetnika Saše Jantoleka, koji je posebno za kastavski vrtić stvorio 14 slika, u jedinstvenom slučaju suradnje djece i umjetnika. Svaka od 14 slika nosi i zaseban Jantolekov stih, posvećen sreći, prijateljstvu i djetinjstvu.

Uz prostore za smještaj jasličkih grupa, uređeni su kuhinja, blagovaonica, kancelarija, prostor za roditelje i spremišni prostor. Svaka jaslička grupa imat će svoje sanitarne čvorove i ulaz. Prostor će imati centralno hlađenje i grijanje, a za jaslice će biti uređen poseban ulaz, s posebnim liftom.

Sretno odrastanje

Zadovoljenje potrebnih predškolskih standarda osigurano je u suradnji s Gradom, županijskim službama i nadležnim ministarstvom, a prema najavama iz Grada Kastva, objekt se lako može preurediti i za smještaj 160 predškolaca, ako se za time u budućnosti ukaže potreba.

Misija kastavskih jaslica, navela je ravnateljica DV Vladimir Nazor Helena Ninković Budimlija, osigurati je sretno odrastanje djece, njegovanjem tradicije i kulture, kao i učenje o svijetu, uz poštovanje različitosti. Ravnateljica se zahvalila svima zaslužnima za ostvarenje ovog projekta, uključujući Mariju Ivanković, zaduženu za predškolski odgoj i obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, ravnateljicu vrtića Ptuj Boženu Bratuš, arhitekta Damira Lukanovića, Gradsko vijeće, Gradsku upravu, Upravno vijeće vrtića na čelu sa Zorinom Pinoza Kukurin. Nije zaboravila svoje radnike, a niti gradonačelnika Ivicu Lukanovića.

– Hvala gradonačelniku koji osim što ima viziju, uvijek nađe put kako tu viziju ostvariti i sluša želje svojih sugrađana, nahvalila je ravnateljica gradonačelnika.

Pohvale za projekt imala je i Marija Ivanković u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

– Impresionirana sam da se u samo jednoj godini uspjelo doći od ideje do realizacije. Nove jaslice veličanstven su poklon kastavskoj djeci. Razgledavajući objekt, jasno je da je sjajno izabran izvođač, ali i onaj koji je opremao prostor. Kastavski vrtić jedan je od rijetkih koji je zadržao čakavsku riječ, za što ima verificiran program, a provodi i brojne druge vrhunske kurikularne programe, koji su u samom vrhu u Hrvatskoj, rekla je Ivanković.

Sardelice, a ne Šparići

Dok je ravnateljica Helena Ninković Budimlija objašnjavala da jaslice nose ime »Kastafske sardelice«, po prijedlogu jedne od odgojiteljica, vezano uz poznatu priču o kastavskim sardelicama, a i red je, kaže, da su djeca naše sardelice, gradonačelnik Ivica Lukanović ispričao je šalu koju je tog jutra čuo o imenu vrtića, a vezana je uz to što u prizemlju poslovnog objekta djeluje trgovina lanca Spar.

– Rekli su mi da tete nisu imale snage vrtić nazvati Šparići pa su odabrale naziv Sardelice, nasmijao je gradonačelnik prisutne.

Nastavio je u ozbiljnijem tonu, naglasivši da su se svi uključeni zaista potrudili oko realizacije ovog projekta.

– Velik je uspjeh kastavske zajednice da smo osigurali kompletne potrebe za smještajem jasličke djece. Grad je dosad izdvajao 20 posto svog proračuna za predškolski odgoj i nikad nam za to nije bilo žao. Otvorenjem novih jaslica izdvajat ćemo i koji postotak više. I dalje nam to neće biti žao, jer je riječ o nasušnoj potrebi građana koju lokalna samouprava mora zadovoljiti, o čemu se mi dobro i kvalitetno brinemo, rekao je Lukanović.

Zahvalio se tvrtki B.B. Kastav koja je u partnerstvu s gradom izgradila ovaj objekt, te izvođaču radova GP Krku na brzo i kvalitetno obavljenom poslu.

– Sve je bilo spremno na vrijeme, a malo smo i riskirali, jer već smo znali koje će dijete biti smješteno u kojoj sobi, dok su se radovi još odvijali. Uporni smo i vrijedni, a to što smo učinili pokazalo se kao ispravna odluka, rekao je Lukanović.