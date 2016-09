Slaven Tolj: Važno je sačuvati mozaik u Rijeci

Mislim da je Murtićev mozaik važno sačuvati u Rijeci i prezentirati ga u javnom prostoru. S obzirom da je prvotna ideja obitelji bila da se prenese u Zagreb, ponudio sam da se premjesti u novu zgradu MMSU-a, iako ne mislim da je to jedina opcija. Mozaik bi mogao stajati i u budućoj Dječjoj kući ili nekom drugom javnom prostoru u kojem mu se može osigurati dostojnija prezentacija nego u robnoj kući među vješalicama s odjećom. Inzistiranje struke na očuvanju mozaika in situ i očekivanje da novi vlasnik organizaciju prostora podredi njegovoj prezentaciji smatram nerealnim, jer on kuću nije kupio da bi se bavio izložbenom djelatnošću. Osim toga, investitori se mijenjaju i sutra se može pojaviti netko s novim, još nepovoljnijim planovima, a neće biti spreman platiti preseljenje mozaika, kaže Slaven Tolj, ravnatelj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.