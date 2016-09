RIJEKA Hrvatska za 20 godina treba biti među 15 najrazvijenijih zemalja EU, jer to je svjetski vrh. Ne možemo pristati na manje! To je naš cilj, ne fantazija, i moguće je krenuti u sretnih i uspješnih 20 godina ako budemo imali hrvatski ponos, hrvatsku lisnicu u hrvatskom džepu, sve ono što Balkanci ne razumiju. I ovi izbori, to nije natjecanje između mene i predsjednika HDZ-a, jer mi smo prolazne figure, to je natjecanje dvaju sustava vrijednosti, poruka je lidera Narodne koalicije Zorana Milanovića s Korza, gdje je večeras održan središnji predizborni skup za Rijeku.

Milanović se deklarirao kao čvrsti antifašist.

– Za Hrvatsku antifašizam nije floskula nego stvarna vrijednost, bez koje Rijeka i Istra ne bi bili dio Hrvatske. Oružjem partizanske vojske, vaših nonića, ovaj kraj je oslobođen – poručio je Milanović.

Čestitao je Rijeci na EPK: »To nije mala stvar, vi ste uspjeli što drugi nisu. Naše vrijednosti su ono što je Zapad, a Rijeka to utjelovljuje – kazao je Milanović.

Spašavali Hrvatsku

Za suparnike je poručio da, naprosto, nisu vjerodostojni, a posebno je naglasio da još jedino Hrvatska u EU ima javno zdravstvo dostupno svima.

– Mi smo jedina država u kojoj ne moraš prodati djedovinu da bi se mogao liječiti – rekao je Milanović.

Predsjednik SDP-a Rijeke Vojko Obersnel opet je komentirao ministra Zlatka Hasanbegovića.

– Svašta smo doživjeli, da nas zovu stokom sitnog zuba, da smo nedovoljni Hrvati, a sad i da smo Požarevac i Tuzla. Rijeka nije Požarevac ni Tuzla, ali u Rijeku su dobrodošli ljudi i iz Požarevca i Tuzle ako su otvorena srca i imaju iste europske vrijednosti, rekao je Obersnel. Hasanbegoviću je poručio:

– Samo onaj tko ne voli svoju domovinu može biti kivan što je Rijeka dobila EPK, a onaj tko voli Hrvatsku, na to može biti samo ponosan. Nitko nas ne može potjerati iz Hrvatske niti uskraćivati naša prava – poručio je ministru kulture.

– Ako se netko ne srami baštine antifašizma, to smo mi u Rijeci i PGŽ-u – rekao je predsjednik županijskog SDP-a Zlatko Komadina, poručivši da od nove SDP-ove vlade očekuje da riješi sve velike projekte u PGŽ-u, a u prvom redu – novu bolnicu.