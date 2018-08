Plan B i plan A

U našoj provjeri došli samo do cijena koje su osnovne, uključuju materijal, rad pitura i osnovnu bijelu boju. Cijena sigurno raste s dodatnim radovima, ako treba štogod »pokrpati«, ili riješiti bilo koji problem koji nastane u procesu radova, koji ponovo diže cijenu. Svakako možete se uvijek odlučiti i na opciju oslobađanja kreativnog dijela sebe i okušati se u farbanju sami, no ako to zapne, ovo su okvirne cijene s kojima možete računati kao plan B.