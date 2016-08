Nakon toliko godina čekanja, pokrenuta je akcija za udomljavanje pasa iz azila Capice. Mi idemo do kraja. Do kraja studenoga ni jedan pas neće ostati bez dobrog smještaja ili doma. Hvala svima koji ste osigurali hranu za ovaj pothvat koji se činio kao naučna fantastika. HOP je donirao tonu hrane, a mnogi ljudi pojedinačno su se odmah odazvali akciji, kaže Diana Primožić Kukuruzović

Nakon što je objavljen dramatičan apel Udruge Vis Vitalis o lošem stanju u kojem se nalaze bivši štićenici Udruge Capica, što borave u nelegalnom azilu u Marinićima, nije trebalo dugo da se građani odazovu i uključe u akciju spašavanja napuštenih pasa. Vijest dana svakako je da je Klub mladih u azil dopremio 600 kilograma hrane za životinje koju je osigurao anonimni donator! Kad se zbroji i tona hrane koju je donirao HOP, te hrana koju su tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana prikupili građani, može se samo pokušati iznaći neka narodna poslovica na temu kako se - ipak može nakon što se godinama nije moglo.

Osnivačici Udruge Vis Vitalis Diani Primožić Kukuruzović, kako kaže, ovih par dana nakon pokretanja akcije sliče boravku u najluđoj ludnici. - Nakon toliko godina čekanja, pokrenuta je akcija za udomljavanje pasa iz azila Capice. Mi idemo do kraja. Do kraja studenoga ni jedan pas neće ostati bez dobrog smještaja ili doma. Hvala svima koji ste osigurali hranu za ovaj pothvat koji se činio kao naučna fantastika. HOP je donirao tonu hrane, a mnogi ljudi pojedinačno su se odmah odazvali akciji. Trbuščići pasa u azilu bit će - puni. Ako hrane ostane, ili ako se radi o kvarljivoj, njome će se nahraniti psi iz dva azila blizu ovoga. Ni zrno neće biti uzalud donirano.Sada su nam prioritet sredstva protiv buha i krpelji. Do sljedeće srijede imat ćemo dobre vijesti. Najavljeni premještaji do onda bi se trebali realizirati. Premještan pasa bit će uz nadzor veterinara. Svi psi koji to nisu bit će čipirani i cijepljeni, a po oporavku i sterilizirani. Čim malo dođu k sebi, stižu slike - tražimo im domove.

Što se tiče preuzimanja hrane u azilu - za sada nije moguće. Mjesto za skladištenje ne postoji, osim za malu količinu, ima štakora, a i psi se uznemiravaju dolaskom. Nitko od nas neće zloupotrebiti hranu - to je hrana za životinje. I ako je gore donesete - moramo je - odnijeti. Žene smo, samo nam je Mauro muško, a ni on nije u cvijetu mladosti. Imajte razumijevanja, molimo vas.

Dugo su ove životinje čekale pomoć i samo se o njima pričalo, zaslužile su rješenje i domove. Mi znamo kako im to priuštiti. Vi nam pomažete i mi to izuzetno cijenimo. Imajte povjerenja u nas i bit ćete ponosni što ste podržali ovu akciju. Ja nikada ne odustajem, a koja se ekipa okupila..., uspjeh neće izostati. Udruge Vis Vitalis, DZZŽ Rijeka, par nabrijanih volontera, nema nas ni 10 a organizirat ćemo spas ovih pasa - uz vašu podršku. Hvala svima, volonteri čija se srca smiješe, poručila je Primožić Kukuruzović u ime svih angažiranih.

Što je još potrebno?

Volonteri navode kako su trenutno najpotrebnija sredstva za uništavanje crijevnih nametnika, buha i krpelji. Optimalne bi, kažu, bile tablete tipa NexGard Spectra ili Bravecto, ali situacija je takva da se ne bira, dodaju. Kupljeno se može ostaviti u Veterinarskoj stanici Rijeka, u HOP-u, u veterinarskim ordinacijama Njuška ili Turković. Budući da 40 pasa treba prevesti osobnim automobilima, potrebno je i više transportnih bokseva, kosih, koje je moguće smjestiti u prtljažnike automobila. Uz to, dobro će doći najveće posude za vodu hranu, ogrlice, vodilice, kao i nepropusne tende.Donacije se mogu uplatiti na IBAN Udruge prijatelja životinja Vis Vitalis: HR92 2402 0061 1007 10916 SWIFT/ESBCHR22 PayPal: udrugavisvitalis@gmail.com.