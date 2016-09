RIJEKA Prva epizoda nove riječke radioemisije o ravnopravnosti spolova – RadioAktivna emitirana je jučer na valovima mnogima omiljenog Radio Korza, na 98.4 megaherca. Premijerno izdanje emisije javno je snimano u caffe baru Dnevni boravak, a o ženskim kvotama na izbornim listama za parlamentarne izbore, s voditeljicom Marinellom Matejčić razgovarale su dr. sc. Sanja Barić s Pravnog fakulteta u Rijeci i Sandra Krpan, saborska zastupnica u prošlom mandatu. Ponedjeljak u 18.15 sati postat će redovan tjedni termin RadioAktivne na Radio Korzu.

Emisija će slušateljima predstaviti osnovne informacije o feminizmu, diskriminaciji, ženskim pravima, a osim toga javnost upoznati s radom žena iz područja znanosti, novinarstva, aktivizma, umjetnosti, politike, sporta, gospodarstva i sl. Prva emisija bila je orijentirana na trenutno najvažniju temu u društvu: izbore, odnosno žene na listama.

– Bez ravnopravnog sudjelovanja muškaraca i žena u procesima donošenja odluka u javnom i političkom životu nema moderne demokracije. Ponekad nam je teško i zamisliti kroz što su sve morale prolaziti naše prethodnice u proteklih 200 godina boreći se za svoja ženska i ljudska prava. U prvoj emisiji razgovarale smo o primjerima dobre prakse, o tome jesu li kvote jedini i ispravan način za ujednačavanje broja žena i muškaraca na listama, gdje su žene na ovim izvanrednim izborima – rekla je voditeljica RadioAktivne Marinella Matejčić.

Suradnja s PaRiterom

– Sve je, pojašnjava, počelo idejom o podcastu: u Udruzi PaRiter zaključili su da Rijeci nedostaje emisija koje se bave rodnom ravnopravnošću iz feminističke perspektive. Igrom slučaja, Radio Korzo prestao je vrtiti emisiju Male velike žene, a potencijalna ideja za suradnjom realizirana je zahvaljujući susretljivosti Pjera Orlića s Radio Korza. Dogovor je pao u rekordnom roku, a osim na valovima ovog radija, emisija će biti online na nekom od servisa i dostupna u svako doba dana.

– Radio Korzo se trudi kroz svoj program biti što otvoreniji za različite teme, pogotovo one o kojima se možda ponekad i nedovoljno govori i upozorava. Jedna od tih tema je i ravnopravnost spolova. I do sada smo kroz emisiju Male velike žene pokušavali senzibilizirati javnost na temu ravnopravnosti spolova, a ovom suradnjom nadam se da ćemo to činiti i više i bolje.

Kako nas je kolegica koja je uređivala emisiju napustila, a istovremeno su se pojavile djevojke iz Udruge Pariter s idejom da bi nešto slično radile, zajedničkim smo snagama odlučili krenuti u novu radijsku avanturu. A ako je suditi po prvoj emisiji, čini mi se da će to biti jako zanimljiva avantura. Nadam se da ćemo kroz ovu emisiju uspjeti pokazati da je tema ravnopravnosti spolova nešto što se tiče svakoga od nas i te teme na jednostavan i pristupačan način približiti svima – izjavio je glavni urednik Radio Korza Pjer Orlić.

Jedostavan koncept

Koncept RadioAktivne vrlo je jednostavan: radi se o 25 minuta ćakula o rodnoj ravnopravnosti sa ženama iz različitih sfera javnog života, ali i aktivistkinjama i ženama koje ne obnašaju funkcije, ali imaju zanimljivu priču.

– Emisija će se sastojati od intervjua, vox populi i komentara uz nešto glazbe. Nadamo se da će u našem terminu radio slušati ljudi koji će prihvatiti teme vezane uz rodnu ravnopravnost i nastaviti promišljati o njima i nakon što prođe tih 25 minuta. Želimo doći do što većeg broja ljudi i animirati ih da se angažiraju i počnu prakticirati rodnu ravnopravnost u svojim životima – objašnjava Marinella Matejčić.

U prvoj emisiji Sanja Barić i Sandra Krpan »pretresle« su izbore, rekle što misle o činjenici da su na ovim izvanrednim izborima od 140 zastupničkih mjesta u 10 izbornih jedinica, njih samo 18 osvojile žene, što čini tek 12,8 posto svih mandata, ali i pojasnile koncept rodnih kvota, te progovorile o još nizu zanimljivih tema.