Donosimo paralelni razgovor, svojevrsno predizborno sučeljavanje prvog na listi HDZ-a u 8. izbornoj jedinici Olega Butkovića i prvog na listi SDP-a Željka Jovanovića.

Koji su vam glavni projekti za osmu izbornu jedinicu?

BUTKOVIĆ: Potrebno je realizirati velike infrastrukturne projekte kako bi se unaprijedio razvoj ovih dviju županija, i u prometnom i u turističkom i u gospodarskom smislu, a time i razvoj Republike Hrvatske u cjelini. Nažalost, u vrijeme Vlade Zorana Milanovića ti su projekti zaustavljeni. Prisjetimo se samo autoceste Križišće – Žuta Lokva i odlaska iz Vlade zbog odustajanja od tog projekta tadašnjeg ministra, a sada župana Zlatka Komadine. Prisjetimo se lokalnih izbora 2013. godine kada su vlada Zorana Milanovića i SDP zaustavili gradnju Ipsilona. Žao mi je da smo tu izgubili vrijeme. Osim ovih projekata, tu je i nizinska pruga gdje je 2012. tadašnja SDP-ova vlada Zorana Milanovića odlučila odustati i ići samo na modernizaciju postojeće trase. Tu je još i izgradnja putničkog terminala u Puli, dovršetak pulske bolnice te izgradnja nove bolnice u Rijeci koja je započela prije nekoliko dana. U ovih osam mjeseci uspjeli smo vratiti ove projekte ponovo u život.

JOVANOVIĆ: Ovo nisu lokalni, već parlamentarni izbori i SDP kao lider Narodne koalicije svojim programom i porukama u kampanji u svim dijelovima Hrvatske, pa tako i u 8. jedinici, ističe da želimo graditi bolju Hrvatsku kao napredno i sigurno društvo jednakih šansi za sve. Za razliku od aktualnog kaosa uzrokovanog neuspješnim eksperimentom HDZ-a i Mosta, podsjetit ću da je samo u PGŽ-u u našem mandatu Vlade uloženo golemih 5,3 milijarde kuna. Trebao bi nam poseban intervju samo na tu temu.

Tu je sve što je nužno – osnažen je riječki prometni pravac, riješen problem brodogradilišta koja su za vrijeme HDZ-a bila rupa bez dna, a sada imaju pune knjige narudžbi do 2020. godine, osnovan novi fakultet zdravstvenih studija i Centar naprednih studija jugoistočne Europe, itd.Tu su i 24 milijuna eura znanstvene opreme na Kampusu kao najjača investicija u znanosti u Hrvatskoj, pa novi studentski dom, riješena papirologija za gradnju bolnice... Podsjećam da ćemo smanjiti dodatno porez na plaće, povećati minimalnu plaću i osigurati olakšice za zapošljavanje starijih od 50 godina... Čak 7,5 milijardi kuna uložit ćemo u razvoj nove škole i obrazovanje za 21. stoljeće. I naravno, u svemu tome naša Rijeka, PGŽ i Istra moraju biti motor novog pametnog razvoja u biotehnologiji, farmaceutskoj industriji itd. Želimo da Rijeka postane prepoznatljiv centar izvrsnosti na polju bio, nano i info tehnologija. Nema povratka na staro.

Koja je razlika u odnosu Milanovićeve i Oreškovićeve vlade prema osmoj jedinici?

BUTKOVIĆ: Djelomično sam odgovorio na ovo pitanje. Činjenica jest da su u mandatu SDP-ove Vlade ovi projekti zaustavljeni, a istovremeno se ne mogu sjetiti ni jednog drugog koji bi u tom mandatu bio započet i dovršen. S druge strane, u vrijeme aktualne Vlade ipak smo, bez obzira na njenu nestabilnost i činjenicu da nije uspjela opstati, uspjeli te projekte vratiti u život. I dati im prioritet, a time i osmoj jedinici.

JOVANOVIĆ: Pobjedom na izborima 2011. SDP i koalicijski partneri zatekli su doslovno spaljenu zemlju, a kosturi su ispadali iz svakog ormara. Takva je bila ostavština HDZ-a i Ive Sanadera i Jadranke Kosor. Ipak, s ogromnim radom Milanovićeva Vlada vratila je red i osigurala rast BDP-a. Oreškovićeva vlada nije napravila ništa, zakočila je sve važne projekte koje je vlada Zorana Milanovića započela kako u infrastrukturi, tako i u nastavku izgradnje sveučilišnog kampusa, da ne govorim o igrokazu s presijecanjem vrpce za sveučilišnu bolnicu u Rijeci i zastojem radova s bolnicom u Puli.

Koje planove imate za Ipsilon, Žutu Lokvu i druge prometne projekte?

BUTKOVIĆ: Što se tiče Ipsilona, s koncesionarom smo uspjeli ispregovarati da taj projekt može krenuti. Nakon što se Vlada formira, to treba poslati u Bruxelles budući da se radi o izmjeni Ugovora u koncesiji, pa zeleno svjetlo mora dati DG Competition. Što se tiče dionice Križišće – Žuta Lokva, budući da su sve dozvole istekle za vrijeme vlade Zorana Milanovića, morali smo ponovo pokrenuti cijelu proceduru. Tu ne treba davati lažna obećanja da će se trasa u cijelosti izgraditi jer nam Europska unija u ovom trenutku neće financirati autoceste. Ali u fazama apsolutno može. Što se tiče nizinske pruge Dugo Selo – Križevci ugovorili smo dionicu u svibnju, a osigurana su i sredstva za dionicu Križevci – Koprivnica – mađarska granica.

Europska komisija nam je odobrila taj projekt, a za dio prema Rijeci užurbano se rade projekti u HŽ Infrastrukturi. Nema ni jednog razloga da nam Europska unija i to ne sufinancira. Nema razvoja riječke luke bez nizinske pruge. To svima mora biti jasno. U tom smo smislu nedavno potpisali ugovor o povećanju kapaciteta Luke Rijeka novim terminalom u Škrljevu. To je povezani proces, pruga i povećanje kapaciteta riječke luke. Ali još jednom ponavljam, bez nizinske pruge nismo konkurentni i ne možemo uloviti korak s Koprom koji je, nažalost, u ovom trenutku puno ispred nas.

JOVANOVIĆ: Oko Istarskog ipsilona ima puno demagogije, kao i oko željezničkog tunela kroz Učku ili jednako tako Žute Lokve. Naravno da je to sve razrađeno u našem programu, da je za Ipsilon pripremljena cjelokupna dokumentacija i da nastavak gradnje ovisi o intenzivnim pregovorima s koncesionarom i pronalaženjem rješenja koje će zadovoljiti potrebe građana Istre, a da se pri tom ne krši pravni poredak EU-a i ne nanosi financijska šteta građanima. Oko željezničkog tunela kroz Učku ili Žute Lokve, sve ovisi o osiguravanju potrebnog novca, tako ako je tunel moguće uklopiti u jadransko-jonske koridore i tako otvoriti pristup europskim sredstvima, gradnja tunela može početi, jednako kao i Žuta Lokva, čim se zatvori financijska konstrukcija koja neće biti udar na državni proračun.

Nužna nova bolnica

Na kojim ćete projektima društvene infrastrukture inzistirati, što je s bolnicom, kampusom i koja je dinamika realizacije?

Mogao bih složiti još jednu kvalitetnu listu od 14 ljudi Kako ocjenjujete odnose u SDP-u Rijeke i zašto na listi opet nema župana Zlatka Komadine'

JOVANOVIĆ: SDP Rijeke i PGŽ-a stožerna je karika hrvatske socijaldemokracije. Naša lista je po svemu među najkvalitetnijima u Hrvatskoj, od stručnosti, obrazovanja, dobi, političkog iskustva, do spolne ravnopravnosti. Nisu Vojko Obersnel i Zlatko Komadina jedini koji nisu na listi, a imaju sve vrijednosti da budu na njoj. Tu su i Ivo Dujmić, Fernando Kirigin, Viktor Peršić, Marina Medarić, Marko Filipović, Walter Volk, Vidoje Vujić, Pave Komadina, Goran Palčevski, Željo Linšak, Ivica Lukanović, i da dalje ne nabrajam, ali bez problema mogu složiti još jednu listu od 14 kandidatkinja i kandidata. Dakle, oni nisu na listi, ali ova lista nije bez njih i njihove podrške.

BUTKOVIĆ: Prije nekoliko dana krenuli su radovi na riječkoj bolnici, na zgradi ginekologije i pedijatrije. Ovaj projekt se dugo priprema, i bez obzira na političke opcije i to što su sada izbori, u Rijeci treba napraviti novu bolnicu. KBC Rijeka je u katastrofalnom stanju u odnosu na KBC-ove u Zagrebu i Splitu i na bolnice u nekim manjim gradovima. Za ovaj projekt dosad je osigurano 100 milijuna eura.

Uvjeren sam da oko ovog postoji konsenzus svih stranaka. Osobno sam optimist da će se u sljedeće četiri godine ova investicija dovršiti. Kao i da ćemo osigurati dodatna sredstva da se riječka bolnica kompletno dovrši. I da bude ne samo središte za Rijeku i Primorsko-goransku županiju nego i za cijelu zapadnu Hrvatsku. I to ne samo zdravstveno nego i sveučilišno. Što se tiče kampusa, tu je dosta već napravljeno i projekt ide dalje. I država mora davati apsolutnu podršku. Što se pak tiče pulske bolnice, nije točno da je obnova zaustavljena. Radi se o izmišljotini. U 2018. ova će investicija biti dovršena.

JOVANOVIĆ: Dva projekta u Rijeci, ali istovremeno i u Puli, pokazuju sve razlike uspješne Vlade Zorana Milanovića i propalog eksperimenta HDZ-Most. To su riječki sveučilišni kampus i pulski studentski dom kao primjeri odlikaša i bolnice u Puli i Rijeci – dokazi nerada, nereda i kaosa HDZ-a i Mosta, posebno osovine Nakić – Strenja Linić koji su kreirali i vodili katastrofalnu politiku zdravstva od pokušaja poskupljenja dopunskog osiguranja i participacije i naplaćivanja hitnog prijema do potpune nesposobnosti u provedbi kapitalnih projekata ne samo u Puli i Rijeci, nego širom Hrvatske, gdje su zaustavljeni brojni projekti za koje su bila osigurana europska financijska sredstva. Vlada Zorana Milanovića uložila je u riječko Sveučilište, u gradnju i infrastrukturu, preko 400 milijuna kuna, nabavila najmoćnije superračunalo Bura, započela je i osigurala financiranje novih smještajnih kapaciteta za studentski dom u Puli i novih 750 kreveta u Kampusu na Trsatu, i danas su i jedan i drugi u funkciji. S druge strane, kao slika HDZ-Mosta, bolnica u Puli gradi se puževom brzinom ili stoji, a o bolnici u Rijeci nepotrebno je bilo što dodatno reći, jer Riječani sve dobro vide.

Butković o pobjedničkoj atmosferi Kakva je atmosfera u HDZ-u nakon odlaska Tomislava Karamarka i izbora novog predsjednika? BUTKOVIĆ: Nakon epizode koja je ostavila trag na stranci održani su izbori na kojima je za predsjednika izabran Andrej Plenković. Vrlo smo se brzo oporavili. Klima je pozitivna i osjeća se pobjednička atmosfera.

Kako staviti u funkciju zamrznutu državnu imovinu, posebno u Istri?

BUTKOVIĆ: Jedinice lokalne samouprave u prostorno planskim dokumentima osmislile su razvoj na nekretninama koje trenutačno nisu u funkciji. A država, prvenstveno DUUDI, mora ubrzati procese kako bi došlo do investicija. Treba se i iskoordinirati s lokalnom samoupravom kako bi odluke bile dobro pripremljene. Tu je perspektiva za investicije, i u turizmu i u drugim gospodarskim granama.

JOVANOVIĆ: Dosadašnji modeli upravljanja državnom imovinom nisu dali dovoljno rezultata, iako su pomaci u razdoblju 2011.-2016., kao rezultati opet vodstva Vlade Zorana Milanovića, bili vidljivi. Nedostaje sinergije između državne i lokalne vlasti te je hitno potrebno ustrojiti registar javne, državne i lokalne imovine, čime će se osigurati efikasnije upravljanje. Za brojne od tih projekata, npr. NP Brijuni postoji mogućnost povlačenja europskih sredstava, do 2020. na raspolaganju imamo milijardu kuna i treba ih iskoristiti.

Je li opravdano nedavno odbijanje potvrde novog intendanta riječkog HNK-a?

BUTKOVIĆ: Onaj tko financira kazalište trebao bi imati presudan utjecaj na izbor intendanta. Ali u slučaju riječkog HNK stvari su ipak malo drugačije. Čini mi se, a i većina građana to vidi, da je to kazalište u funkciji SDP-ove politike. Tome u prilog govori i nedavni javni susret novoizabranog intendanta i predsjednika SDP-a. Kao i davanje podrške kandidatu SDP-a, što jest legitimno, ali osobno smatram da politika ne bi trebala biti dio kazališta. Ono mora preispitivati stvari u društvu, ukazivati na neke stvari, ali u zadnje vrijeme riječki HNK je u funkciji SDP-a, što nije dobro ni za Grad Rijeku ni za samo kazalište.

JOVANOVIĆ: Rijeka je Europska prijestolnica kulture 2020. Taj uspjeh na sve moguće načine pokušava minorizirati nekakav desničarski marginalac u kulturi, razriješeni Hasanbegović, koji se slika s ustaškom kapom, gasi slobodu medija, uvodi cenzuru u kazalište, odbija financirati novinska izdanja talijanske i srpske manjine, ugrožava opstanak Edita i La Vocea, odbija sufinancirati Hrvatsku dramu HNK Rijeke, jer je po njegovu iskrivljenu razmišljanju nedovoljno hrvatska, i kao konačni nakaradni udar odbija potvrditi intendanta Blaževića. Tim potezom zabio je zadnji čavao u lijes svog propalog mandata na čelu kulture, a najveća tragedija riječke političke scene jest da je u napadima na riječko kazalište i Olivera Frljića saveznika našao u Ines Strenja-Linić i Mostu, dok je sve poteze oko Edita i La Vocea odobravao riječki HDZ na čelu s Lucijanom Vukelićem. Pametnome dosta.

Kako vidite mogućnost suradnje s Mostom, posebice u svjetlu njihovih najnovijih uvjeta?

BUTKOVIĆ: HDZ je najjača hrvatska stranka i očekujemo pobjedu na izborima. U svakom slučaju ne odbijamo suradnju ni s kim, ni s Mostom kao i s drugim nama srodnim političkim strankama i opcijama. Ali takva suradnja mora biti na zdravim osnovama, mora biti realna, i omogućiti da program HDZ-a bude proveden. HDZ nikome ne zatvara vrata. Ali idemo pričekati rezultate izbora. A nakon toga treba sjesti i razgovarati o realnim programima koji se mogu izvesti kako bi se nastavili pozitivni trendovi.

Butković o Jovanoviću Kako bi bilo sjediti u Vladi sa Željkom Jovanovićem? BUTKOVIĆ: Protiv njega nemam ništa osobno. Ali treba se podsjetiti da ga je Zoran Milanović smijenio s funkcije ministra znanosti. Stoga mi je malo čudno da je on sada prvi na listi. Što on uopće može ponuditi nakon te epizode? Uostalom ne postoji mogućnost velike koalicije tako da se i zbog toga ne vidim s njim u istoj Vladi.

JOVANOVIĆ: SDP i Narodna koalicija očekuju pobjedu na izborima. Novi eksperiment sa istim akterima bio bi novi veliki rizik za Hrvatsku i naše građane. A Most i Božo Petrov, sa Ines Strenja-Linić i rigidnim desničarom Turčinovićem u našoj izbornoj jedinici, koje najrecentnije podržava Željka Markić sa svojim nakaradnim stavovima o pravima žena i opstrukcijom kurikularne reforme, dovoljan su razlog da ih građani u širokom luku izbjegnu.

Je li moguća velika koalicija?

BUTKOVIĆ: Nije još vrijeme za nju. O njoj ne razmišljamo. Ona nije opcija. HDZ će kao pobjednik izbora i kao stranka koja će imati najviše mandata s partnerima formirati Vladu. Velika koalicija ne dolazi u obzir.

JOVANOVIĆ: Narodna koalicija je velika, snažna i pobjednička koalicija u kojoj ne vidim HDZ, čija vjerodostojnost apsolutno ne postoji. Promjena odijela jednog čelnika ne znači ništa. Plenkoviću treba bar jedan puni mandat na čelu HDZ-a u oporbi, da provede stvarni prijelaz prema umjerenoj demokršćanskoj stranci bez utega crnih fondova, raznih FIMI medija, desničara koji guše slobodu medija tipa Hasanbegović ili štetočina koji su zaustavili kurikularnu reformu i htjeli privatizirati zdravstvo. Tek tada moći će se razgovarati i o koaliciji, a dotad SDP može surađivati na pojedinim vitalnim nacionalnim projektima oko kojih treba ostvariti nacionalni konsenzus sa svim strankama koje ne ugrožavaju temeljna ljudska prava.

Ima mjesta za Vukelića i za sve koji žele dobro HDZ-u Zašto predsjednik HDZ-a Rijeka Lucijan Vukelić nije na listi? BUTKOVIĆ: Unutar Gradskog odbora HDZ-a, kao i u svim HDZ-ovim organizacijama u cijeloj Hrvatskoj, provedeno je demokratsko glasovanje. Gospodin Vukelić je predsjednik stranke u Rijeci i aktualni saborski zastupnik. Za sve ljude koji žele dobro i stranci i Hrvatskoj ima mjesta pa tako i za gospodina Vukelića. Imamo najkvalitetniju listu, listu stručnih ljudi koji su se dokazali u struci, u resorima važnim za osmu jedinicu kao što su zdravstvo, promet i turizam. Uvjeren sam u dobar rezultat HDZ-a u osmoj jedinici

Jesu li izjave iz Milanovićevog razgovora s braniteljima naštetile Hrvatskoj?

BUTKOVIĆ: Jesu. Takav izričaj ne dolikuje osobi koja je obnašala funkciju premijera i koji se i sada za nju bori. To sve najviše govori o njemu samom. Ljudi shvaćaju tko se ponaša državnički, a tko jeftinim politikantskim izjavama – koje ne donose ništa dobro Hrvatskoj – pokušava osvojiti koji glas više. U čemu neće uspjeti.

JOVANOVIĆ: Puno se tinte potrošilo na tu temu, i ja sam već dosta o tome govorio za vaš list: tajno snimljen razgovor sa ekipom koja ne ulijeva osnovno povjerenje, uznemirio je i dio našeg članstva, ali upornim razgovorom s njima i objašnjenjem kako je ta snimka uopće nastala, i kako su sve Zoranove izjave izvučene iz konteksta, smatram da ona neće imati presudan utjecaj na odluku birača. Siguran sam i da će Zoran Milanović svojim nastupima, pa i brojnim razgovorima s antifašistima pokazati da je čovjek koji zaslužuje povjerenje građana za još jedan mandat.