Riječ je o novom programu koji se financira sredstvima Europske unije, a za 22 polaznice to znači da su dobile priliku za besplatnu edukaciju koje će nakon tri mjeseca dobiti uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova wellness terapeuta

Diplomirane ekonomistice, arhitektice, više fizoterapeutkinje, diplomirane sanitarne inženjerke, frizerke – sve su one sjele u klupe Narodnog učilište i započele edukaciju kako bi za tri mjeseca iz te ustanove izašle s uvjerenjem o osposobljenosti za obavljanje poslova wellness terapeuta. Riječ je o novom programu koji se financira sredstvima Europske unije, a za 22 polaznice to znači da su dobile priliku za besplatnu edukaciju. Iako različitog obrazovanja i s različitim radnim iskustvom, ali i različite dobi, jer među njima ima devetnaestogodišnjakinja, ali i četrdesetšestogodišnjakinja, svima im je zajedničko da su nezaposlene, a to je bio i jedan od uvjeta za ulazak na Narodno učilište. Početak edukacije, koja će se okončati u studenom, ujedno označava kraj jednogodišnjeg projekta »Adria wellness turizam« za koji je Narodno učilište dobilo 1,4 milijuna kuna bezpovratnih sredstava, a riječ je i o trećem projektu te ustanove koji financira EU. Pojašnjavajući kako je cilj projekta poboljšanje kvalitete obrazovne ponude učilišta kroz razvoj standarda kvalifikacija i novog obrazovnog programa temeljenog na ishodima učenja ravnateljica Heni Strčić ističe da je u okviru projekta razvijen novi program osposobljavanja u skladu s potrebama poslodavaca, a ono što ga čini posebnim je sasvim novi način edukacije koja se provodi putem redovne i multimedijalne nastave.

Novo iskustvo i za predavače Partner projekta »Adria wellnes turizam« je Učilište Finis iz Zadra na kojem je istodobno započela ista izobrazba osam budućih wellness terapeuta, a pojašnjavajući kako je provedba edukacije nešto novo i za zaposlenike Narodnog učilišta koji su morali naučiti kako izraditi multimedijalni program profesor Alen Marot ističe da polaznici za svaki modul imaju zadano vrijeme u kojem moraju proći kroz e-sadržaje. – Ovakav oblik edukacije je zahtjevniji, jer nema improvizacije kao za vrijeme klasične nastave. Morali smo predvidjeti unaprijed sva pitanja koja bi se kod polaznika mogla pojaviti. Za nas je to zanimljivo i novo iskustvo, a polaznicima znanje čini pristupačnijim i jeftinijim, jer na teorijski dio ne moraju dolaziti, navodi Marot

Tri modula programa

– Program sadrži 225 sati nastave koji su raspoređeni na 67 sati teorije, 118 sati vježbi i 40 sati praktične nastave koja će se realizirati u opatijskim hotelima koji nude wellness usluge. Ono što je novo je da se teorijska nastava izvodi putem multimedijalnih interaktivnih materijala koji se sastoje od scena koje mogu sadržavati tekst, slike, animacije, video i interaktivne materijale. Vježbe se provode u specijaliziranoj i suvremeno opremljenoj učionici Narodnog učilišta. Rad polaznika u praktičnoj nastavi nadzirat će mentor, a polaznik je dužan voditi dnevnik rada. Ovo je prvi put da se program osposobljavanja koji nije vezan uz IT sektor odvija na taj način, a polaznicima se nude tri modula. Naime, uz opći dio mogu birati modul wellness pedikura, wellness tretmana lica te wellness tretmana tijela, kaže Strčić.

Prvoj generaciji polaznika na odabir su ponuđena dva modula, dok će kasnije generacije moći birati sva tri, a komercijalizacija programa uslijedit će u studenom kada će se program ponuditi svim zainteresiranim kandidatima. Interes za program, dodaje Strčić, bio je iznimno velik jer za 22 mjesta prijavilo se 47 kandidata, a svi su ispunjavali uvjete za upis.

– Željeli smo dati priliku onima koji su najmotiviraniji pa se selekcijski postupak obavljao putem ispunjavanja motivacijskog upitnika te intervjua. Polaznici su različitih stupnjeva obrazovanja, a veliki broj njih je nakon niza godina izgubio posao te u ovom programu vide novu životnu priliku, ističe Strčić.

Promjena profesije

Takvu priliku vidjela je špedicijska tehničarka Barbara Kerik koja je nakon 22 godine rada ostala bez radnog mjesta. Nova životna situacija dovela ju je u poziciju da razmišlja o promjeni profesije.

– Već dosta dugo razmišljam o tome. S obzirom na to da sam znala što se u firmi u kojoj sam radila sprema počela sam razmišljati o promjeni posla i onda sam čula za ovo osposobljavanje. Nadam se da ću naći posao u novoj struci s obzirom na to da smo prva grupa, a i vjerujem da je u ovom zanimanju lakše naći posao nego u špediciji, kaže Kerik.

Slično razmišljanje dijeli i njena nova kolegica Jana Puž, majka dvogodišnjeg djeteta koju nakon isteka porodiljnog dopusta nije dočekalo radno mjesto.

– Arhitektica sam i za vrijeme porodiljnog mi je istekao ugovor te mi nije produžen. Sada sam na Zavodu za zapošljavanje, a nadam se da će mi ovaj program otvoriti mogućnost lakšeg zaposlenja. Pogotovo iz razloga što je arhitektonska struka u krizi, ističe Puž.

Milena Trinajstić, također majka dvogodišnjeg djeteta, u osposobljavanju za wellness terapeuta vidi pak unapređenje i usavršavanje već stečenih znanja.

– Frizerka sam, ali to nisam nikada radila, već sam prije 10 godina završila tečaj za masažu i povremeno se time bavila. Voljela bih se nakon ove edukacije zaposliti, a možda otvoriti i svoj salon, otkriva Trinajstić.

Otvaranje vlastitog studija ili salona nije strana ideja ni višoj fizoterapeutkinji Leili Maurel koja je devet godina radila u Domu zdravlja.

– Završila sam i za kozmetičarku pa mi je ova edukacija zapravo zaokruživanje cjeline. Planiram otvoriti vlastiti studio, a kod ovog mi se programa posebno sviđa taj multimedijalni dio, jer takav način učenja ostavlja više vremena za druge stvari, zaključuje Maurel.

Njeno mišljenje dijele i ostale polaznice koje pozdravljaju uvođenje multimedijalnih interaktivnih materijala umjesto teorijske nastave za katedrom, jer to im, kako kažu, omogućuje da vrijeme učenja prilagođavaju vlastitim obavezama, što ovaj program čini jedinstvenim u Hrvatskoj.