Milan Bandić, predsjednik Stranke rada i solidarnosti i čelnik Koalicije za Premijera, zajedno sa Slavkom Linićem, koalicijskim koordinatorom u VIII. izbornoj jedinici, Katarinom Toković, prvom kandidatkinjom Koalicije za Premijera u VIII. izbornoj jedinici, koalicijskim partnerom Ljubom Jurčićem te ostalim kandidatima s liste, prošetao se riječkim Korzom te predstavio sve kandidate s liste ispred brojnih okupljenih građana.

„Ovo je koalicija od pet stranaka koju podupiru i matice umirovljenika i Savez invalida Hrvatske. Isto tako u našem je programu istaknuto pet temelja na kojima Hrvatska počiva i koje treba afirmirati što prije. Prvo je znanje, obrazovanje, struka i kompetencija nasuprot onome što su HDZ i SDP promovirali u svojim madatima. Svaki put kada su oni dobili izbore narod je izgubio te vas zato molim da glasate za sebe i za bolji život. Drugi temelj je obitelj i populacijska politika, treći temelj je zaposlenost, četvrti razvoj gospodarstva te na kraju policentrični razvoj Hrvatske. Ukoliko mi se ukaže povjerenje, obvezujem vam se da ću za četiri godine od Hrvatske napraviti razvijenu državu po modelu kakav već imamo u Zagrebu. Šest Vlada, koje su iza nas, su opustošile i osiromašile građane, a pritom su jedni drugima držali ljestve pa i sada pripremaju veliku koaliciju. Najbolje bi bilo da se udruže jer su isti. Oni nude obećanja, a mi ostvarujemo. Stoga sam uvjeren da ćemo pobijediti“, rekao je Milan Bandić.

Ljubo Jurčić, predsjednik stranke Novi val i prvi kandidat na listi Koalicije za Premijera u VII. Izbornoj jedinici, govorio je o gospodarskom programu te policentričnom razvoju Hrvatske kakav zagovara ova koalicija.

„Hrvatska ima dovoljno resursa, ljudi, mora, rijeka i ostaloga pa gledajući u prosjeku i u odnosu na broj stanovnika, ima više u nego druge zemlje na svijetu. Jedina prepreka razvoja Hrvatske uvijek je bila neefikasna Vlada. Mi u koaliciji imamo ljude koji su se potvrdili da mogu efikasno upravljati na državnoj i lokalnoj zajednici. Naš cilj je u prve dvije godine podići BDP na 4 posto, a u druge dvije do 7 posto. Sa stopom od 7 posto možemo udvostručiti BDP , plaće i mirovine. Ne postoji niti jedan razlog da Hrvatska sa svim svojim ljudskim i materijalnim resursima ne ostvari ovakav rast, no za to postoji samo jedan uvjet, a to je efikasno vladanje. Uz te stope rasta imat ćemo besplatno zdravstvo i postati bogata europska zemlja. Naša koalicija ima i dugoročni strategijski program, a odnosi se na očuvanje okoliša, obrazovanje ljudi. Često se spominje da će nas EU fondovi razviti, no moram reći da nema zemlje koja se razvila stranim novcem. Vlada mora imati znanje i dobro vladati, a naša koalicija to jedino može“, rekao je Ljubo Jurčić.

Koordinator Koalicije za VIII. Izbornu jedinicu Slavko Linić istaknuo je kako je upravo Milan Bandić dokazao svojim radom kako se može postići gospodarski prosperitet, a pritom se brinuti i o malim i slabim ljudima te biti solidaran.

„Te iste karakteristike imaju i svih 14 kandidata u ovoj izbornoj jedinici. Na prvim mjestima su žene, zatim manjine i siguran sam da ova lista može dati velik doprinos da Milan Bandić nakon izbora postane premijer“, rekao je Slavko Linić.

Prva na listi u VIII. izbornoj jedinici dr. sc. Katarina Toković, znanstvenica, ekonomistica i majka dvoje djece okupljenima je predstavila sve kandidate.

„Sve koji su umorni od politike pozivam da glasaju za nas jer je to glas za obrazovanje, gospodarski rast i bolji život. Želimo da se uvede obvezno srednješkolsko školovanje, želimo decentralizirati Hrvatsku u pet regija, želimo gospodarski rast i želimo biti rješenje za Hrvatsku jer imamo sve potrebne resurse i ljude“, istaknula je Katarina Toković.

Nakon predstavljanja kandidata i programa, čelnik Koalicije za Premijera zajedno s kandidatima s liste i suradnicima, družio se s vjernicima ispred Islamskog centra u Rijeci, te tom prigodom istaknuo:

„Budući da smo danas u Rijeci imali predstavljanje naše liste, nezaobilazan je bio i ovaj posjet našim prijateljima u Islamskom centru. Multietičnost, multikulturalnost i multikonfesionalnost – nema alternative u demokratskom društvu. Grad Zagreb kao glavni grad RH u tome prednjači i on to živi 365 dana u godini. Ja to živim cijeli svoj život, a intenzivno zadnjih 16 i pol godina. Nema ljepšeg ugođaja u srcu od onog u kojem ima mjesta za drugog i drugačijeg“, naglasio je Milan Bandić.