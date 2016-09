RIJEKA - Središnja proslava Kurban-bajrama u Hrvatskoj održana je jučer u riječkoj džamiji okupivši brojne muslimane šireg riječkog područja, a predvodio ju je muftija dr. Aziz ef. Hasanović, predsjednik Mešihata Islamske zajednice u našoj zemlji.

- Koliko pružimo ljubavi drugima, toliko možemo očekivati Božje ljubavi prema nama, jer Bog je ljubav i izvor ljubavi. Koliko milosti pokažemo prema drugima, toliko Božje milosti možemo očekivati prema sebi. Koliko smognemo snage praštati drugima, toliko možemo očekivati Božjeg oprosta nama. Ovo je Božji poticaj svima nama da međusobno promičemo te univerzalne vrijednosti ljubavi, milosti i oprosta. Čini mi se da je to danas potrebnije više nego ikada, među ostalim je u svojoj poruci vjernicima naglasio muftija dr. Hasanović.

Isto tako, govorio je o bolima koje danas prolaze stanovnici Iraka, Sirije, Afganistana i drugih zemalja rekavši da njihove patnje ne mogu i ne smiju ostaviti ravnodušnim ni jednog razumnog čovjeka, - posebice muslimana u čije ime navodno netko provodi teror i zulum nad nevinim ljudima, ženama, djecom, paleći i uništavajući njihova vjekovna ognjišta. Dignimo svoj glas protiv takvih postupaka, osudimo to najvećom osudom i recimo, po ne znam koji put, to nije islam i nitko i nigdje ne može i ne smije zloporabiti vjeru islam radeći takva zlodjela, istaknuo je dr. Hasanović navodeći kako je sada 50 milijuna djece je raseljeno i bez krova nad glavom, od kojih je 28 milijuna izbjeglih, a 45 posto iz Sirije i Afganistana.

Poruka političarima U svojoj bajramskoj poruci muftija dr. Hasanović je vjernike pozvao na pomaganje siromašnima i potrebitima. Osvrnuo se i na prošle izbore u RH poručivši političarima da ih "povjerenje koje su dobili od građana obvezuje da osiguraju pravo na rad, plaću, zdravstvo, školstvo, općenito dostojanstvo čovjeka te da ustraju u podizanju standarda na svim poljima." Izrazio je očekivanje da će novoizabrani članovi Sabora i Vlade raditi na homogeniziranju, a ne na raslojavanju i polariziranju našeg društva. "Vjerske zajednice su partneri državi u jačanju moralnih, obiteljskih, socijalnih i uljudbenih vrijednosti. To je jedna od misija Islamske zajednice", rekao je.

- Ovo je vrijeme kada se moramo svi, kako muslimani tako i nemuslimani, poglavito oni koji upravljaju svjetskim procesima, preispitati: jesmo li dovoljno učinili u prevenciji ovih događanja, imamo li iskrenu namjeru zaštiti čovjeka i osigurati mu mir i stabilnost u kojoj će konzumirati sva prava Bogom dana čovjeku ili su jače neke, od nas skrivene, namjere? Da li svojim neprimjerenim postupcima i dvostrukim aršinima dajemo povoda za ovakva i slična događanja?, rekao je poručujući da se na ta pitanja mora naći odgovore - ako želimo svojim potomcima ostaviti mir i sigurnost kao najveće vrijednosti. Mir nije sve ali bez mira sve je ništa.

Izdvojio je da ga žalosti činjenica da se na muci protjeranih i životno ugroženih ljudi razvija "islamofobna i antiislamska retorika koju produciraju neki europski političari poradi sitnih političkih interesa", a da to isto šire mediji koji su im skloni. Kao pozitivan primjer odnosa prema potrebitima izdvojio je papu Franju rekavši da je taj primjer ujedno poruka političarima Europe što trebaju činiti. Uz to je poručio kako "jasno treba razlučiti one koji su u istinskoj potrebi od onih čije su namjere zle i zloupotrebljavaju priliku i muku napaćenih i gostoprimstvo domaćina".

U povodu blagdana Kurban-bajrama muslimanima u Hrvatskoj su čestitke uputili uglednici iz političkog i vjerskog života, među mnogima i predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović.