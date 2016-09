Najljepša škola u Županiji

– Jako smo zadovoljni obavljenim radovima. Škola nam super izgleda, volimo reći da je najljepša u županiji, a nadograđeni dio odlično se uklopio u staru zgradu, koja je zaštićeni spomenik kulture. Za dovršetak dogradnje i adaptacije trebalo je pričekati nekoliko godina, radilo se u etapama, i trebalo je to sve preživjeti pa se zahvaljujem svima na strpljenju. No, glavni cilj je postignut, a to je izbjegavanje organizacije nastave u tri smjene. Sad možemo komotno raditi u dvije smjene, ali ako se nastavi rast broja učenika, kojeg ostvarujemo iz godine u godinu, i novi kapaciteti bi za koju godinu mogli postati nedovoljni, objašnjava ravnateljica kastavske škole Sandra Krpan.