CRIKVENICA/NOVI VINODOLSKI/BRIBIR - Za razliku od potresa koji su izazvali parlamentarni izbori na državnom nivou, na lokalnoj razini u Crikvenici, Novom Vinodolskom i Vinodolskoj općini parlamentarni izbori nisu izazvali prevelike drame.

Ipak će ostati zapisani po dvije zanimljivosti. Obje u gradu Mažuranića. U Novom Vinodolskom je prvi put otkako je moderne Hrvatske i višestranačkih izbora pobijedio HDZ. I prvi put Novi Vinodolski ima dvojicu izabranih zastupnika. Sabor su izborili HDZ-ov potpredsjednik, bivši gradonačelnik i bivši, a lako moguće i novi ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Sa SDP-ove liste će u Sabor Saša Đujić.

Izlaznost 57 posto

Netko će pomisliti da su Butković i Đujić već bili u Saboru pa da vijest o dvojici zastupnika nije vijest. Samo donekle točno. No, novljanski SDP-ovac je dva puta ušao u hrvatski parlament kao zamjena Milanki Opačić. Saši Đujiću je ovo treći mandat u Saboru, ali prvi u kojem je izravno ušao. Naime, na Markovom trgu je najprije proveo cijeli mandat, a u prošlom sazivu je dužnost zastupnika obnašao dva mjeseca, dok se Milanka Opačić nije vratila iz hrvatske vlade koju su preuzeli HDZ i Most. Butković je po drugi put dobio pravo postati zastupnik, no pitanje je hoće li sjesti u saborske klupe ili će nastaviti u Vladi.

Prefencija Po broju preferencijalnih glasova u Crikvenici je pobjednik Oleg Butković (906), slijedi SDP-ov lider Dino Manestar (834), zatim Željko Jovanović (324), HDZ-ov Ivan Kirin (242) i Mostova zastupnica Ines Strenja Linić (104).

HDZ je dobio 41, a SDP 38 posto. Pobjednik je dobio 66 glasova više. Živom zidu pripalo je sedam posto, Mostu šest. Izlaznost 57 posto. Đujić je dobio 466, a HDZ-ov bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić 290 preferencijalnih glasova.

Butković nije krio zadovoljstvo rezultatima i pobjedom HDZ na državnoj razini, ali i na lokalnoj.

– Na Novi sam posebno ponosan, prvi put pobjeda na parlamentarnim izborima, komentira Butković koji je predvodio HDZ-ovu listu u osmoj izbornoj jedinici dok je njegov Novi, s Vinodolskom općinom, u sedmoj.

Dobro surađivali

Zastupnik Đujić, za razliku od nekih stranačkih kolega koji nisu znali čestitati pobjednicima pa su završili kao gubitnici i u svojim redovima, zna što je politički bon-ton.

Živi zid i Most popularniji izvan Crikvenice Živi zid i Most su očito popularniji izvan Crikvenice jer su u Dramlju, Jadranovu i Selcu dobivali dvostruko više glasova nego na biračkim mjestima u samom gradu.

– Čestitam HDZ-u na pobjedi. Pobijedili su i u Novom. Kad smo mi pobjeđivali, pobjeđivali smo tijesno. Ovaj put su oni pobijedili tijesno. Drago mi je da sam dobio najviše preferencijalnih glasova u svome gradu. Hvala Novljanima, hvala Vinodolskoj općini, gdje su ljudi također glasovali za mene, kaže Đujić koji je legao u četiri ujutro u postizbornoj noći.

Kad su budući projekti u Novom u pitanju, smatra da stranačke boje nisu bitne. Pitamo ga za zaobilaznicu za koju se zalaže Butković.

– Podržat ću sve projekte bitne za Novi. Naravno, i zaobilaznicu, ističe Đujić dodajući da je s Butkovićem dobro surađivao kao ministrom u projektima Lučke uprave i da se nije vodilo računa o strankama već o dobrobiti Novog.

Vinodolska općina Narodna koalicija u Bribiru je dobila dva puta više glasova od HDZ-a. No, neizvjesno je bilo u Triblju gdje je SDP-ova koalicija pobijedila za deset glasova i u Driveniku gdje su odmakli za pet glasova.

Na području Grada Novog Vinodolskog HDZ je dobio u Butkovićevim Povilama, Bateru, Klenovici i Krmpotama. SDP za tri glasa u Đujićevom Donjem Zagonu. U samom gradu SDP je dobio četrdesetak glasova više.

Manestar nije uspio

U Crikvenici je dobio SDP, kao i dosad na parlamentarnim izborima. Za razliku od lokalnih, na kojima je dva puta uzastopce dobio HDZ. Narodna koalicija dobila je 43 posto, HDZ deset posto manje. Most sedam, Živi zid šest posto. Izlaznost je bila 45 posto. Dino Manestar nije uspio ući u Sabor. S liste Narodne koalicije u Sabor je ušlo šestero kandidata, Manestar je bio osmi na listi. SDP je dobio na većini glasačkih mjesta. HDZ je pobijedio u Jadranovu i u Gornjem kraju.

Vinodolska općina je dala glas za SDP i partnere. Narodna koalicija je dobila 44 posto, HDZ 28 posto, Izlaznost je dosegla 48 posto. Živom zidu je povjerenje dalo devet posto birača, Mostu sedam, a pet posto je prešla koalicija IDS-PGS-Lista za Rijeku. Najviše preferencijalnih glasova dobila je Milanka Opačić (171), slijede Klarić (144) i Saša Đujić (134).