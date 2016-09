Izmoreni i gladni, gosti su nakon iskrcavanja iz barki prvo nešto pojeli i popili, a za to vrijeme zabavljao ih je Trio »Crikvenica«. Gosti koji su dijelili barke, odlučili su dijeliti i stolove na obali. Među sudionicima bilo je onih koji sudjeluju već godinama, ali i novaka te čitavih obitelji

CRIKVENICA U srijedu popodne u sklopu Ribarskog tjedna održano je 50. ribarenje s gostima na kojem je sudjelovalo 25, uglavnom stranih, turista. Pobjedu je odnio Mađar Attila Kovacs, no za svoju će se nagradu morati strpiti jer će se dodjela pehara zbog zdravstvenih poteškoća doajena manifestacije, Nizozemca Jana Vosa, održati tek u petak navečer.

U 15 sati počelo je okupljanje sudionika ispred P.Š.R.D.-a »Arbun«, no isplovilo se tek sat vremena kasnije. Gosti su ribarili do 18 sati, a u ta dva sata neki su ulovili impresivan broj riba, dok neki nisu uspjeli uloviti apsolutno ništa. Ribarenje su pomno pratili članovi »Arbuna« koji su, kao i svake godine, surađivali s Turističkom zajednicom Grada Crikvenice kako bi organizirali što zabavnije ribarenje. Svaka bi se ulovljena riba izmjerila, a minimalna veličina ribe morala je biti 15 centimetara.

Nakon mjerenja, ribe su se radi zaštite ribljeg fonda pustile natrag u more. Ovakvo ekološko ribarenje pokrenuto je prije nekoliko godina jer je natjecanje moguće i bez ugrožavanja ribe.

I veterani i novaci

Izmoreni i gladni, gosti su nakon iskrcavanja iz barki prvo nešto pojeli i popili, a za to vrijeme zabavljao ih je Trio »Crikvenica«. Gosti koji su dijelili barke, odlučili su dijeliti i stolove na obali. Među sudionicima bilo je poznatih gostiju koji sudjeluju već godinama, ali i novaka. Iako se svatko natječe za sebe, sudjelovalo je i nekoliko obitelji. Nakon zbrajanja bodova proglašeni su pobjednici koji su zasad dobili samo zahvalnice, dok će im pehari biti dodijeljeni u petak navečer na Trgu Stjepana Radića. Razlog zbog kojeg je dodjela pehara odgođena su zdravstveni problemi Nizozemca Jana Vosa, koji je ove godine donirao pehare za pobjednike. Vos već 50 godina dolazi na Ribarski tjedan te je dosad sudjelovao u svakom ribarenju s gostima. Gordana Jelenović iz Turističke zajednice Grada Crikvenice napomenula je da ne žele podijeliti pehare bez njega te je dodala da se nada da će do petka izaći iz bolnice.

Napeto među ženama

Bit će dodijeljeno ukupno 10 pehara. Apsolutni pobjednik Attila Kovacs ulovio je 62 ribe, a Josip Kovačić i Bernhard Kaffl su s 41 i 20 riba u muškoj kategoriji osvojili drugo i treće mjesto. Pobjednik Kovacs je rekao kako je ovo prvi put da se natjecao te da inače peca u jezerima, no nikad se nije okušao u ribarenju na moru. U ženskoj kategoriji prvo mjesto podijelile su Jana Kaftanova i Katica Čapin s 46 ulovljenih riba, dok je Rita Mihaly ulovila tek tri ribe manje. Kaftanova i Čapin koje su bile na istoj barci priznale su kako je bilo napeto do posljednjeg trenutka. Dvije minute prije kraja mislile su da će Kaftanova odnijeti pobjedu s jednom ribom više, no u tom je trenutku Čapin ulovila još dvije. Kaftanova je u zadnjem momentu izjednačila rezultat ulovivši svoju posljednju ribu. Istaknule su da je dobar osjećaj dijeliti pobjedu. Svi sudionici dobili su zahvalnice i mali suvenir po kojem će pamtiti ovo jubilarno ribarenje, a pobjednici će u petak stupiti na pozornicu na crikveničkom trgu gdje će im biti dodijeljeni pehari.