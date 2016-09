CRIKVENICA U godinu dana Crikvenica je postala baza europskih mažoretkinja. Crikvenica je ugostila dva mediteranska kupa i europsko prvenstvo. Proteklog vikenda u organizaciji EMTA-e (European Majorette Teams Association) i HUMT-a (Hrvatsko udruženje mažoret timova) održao se drugi Kup Mediterana koji je okupio 26 ekipa i petstotinjak mažoretkinja iz pet država, Hrvatske, BiH, Slovenije, Crne Gore i Češke.

Oduševljene Čehinje

Trebali su stići i Bugari, no spriječila ih je prometna nesreća na putu. Srećom, bez obiljnijih posljedica. Talijani su zakazali. Platili su kotizaciju, no nisu se javili.

Organizatori su oduševljeni Crikvenicom. Ne bi se dva puta vraćali da im nije bilo lijepo. Moglo je biti još ljepše, no kao po nekom pravilu, kad god mažoretkinje dođu u Crikvenicu, u posjet dođe i kiša. Nažalost, kiša je onemogućila da djevojke prodefiliraju Crikvenicom.

Sve aktivnosti morale su se odvijati u dvorani. No, sljedeći put, na četvrtom okupljanju mažoretkinja, valjda će zasjati sunce. Čehinje su oduševljene Crikvenicom i toliko uživaju u kupanju.

Češke mažoretkinje su jedne od glavnih zagovornica održavanja kupova i prvenstava u Crikvenici, gdje inače ljetuje veliki broj njihovih sunarodnjaka tijekom glavne sezone, a li i posezone.

-Grad Crikvenica i Turistička zajednica Grada Crikvenice dočekali su nas raširenih ruku, osjetili smo dobrodošlicu. Prvi put smo došli slučajno, planirali smo Selce pa se nešto iskompliciralo i stigli smo u Crikvenicu.

Koliko se mažoretkinjama i dužnosnicima svidjela Crikvenica, svjedoči i to da su organizatori europskog prvenstva proveli u Crikvenici nekoliko dana te da su inzistirali da se europsko prvenstvo održi u Crikvenici. Svidio im se grad i infrastruktura. Europsko prvenstvo opet će doći u Crikvenicu. Svjetsko se održava u Pragu, što je i logično jer su Čehinje najbolje u Europi.

Druge su Poljakinje, a treće Hrvatice. Crikvenica je kliknula kod mažoretkinja, objašnjava predsjednik hrvatske i europske udruge mažoret timova koji okupljaju djevojke od sedam do 25 godina.

Lori Kalčić vodi crikveničke mažoretkinje U Crikvenici su mažoretkinje bile tek pojam do lani, do dolaska natjecanja mažoret timova. - Direktorica Turističke zajednice Marijana Biondić je pitala zašto Crikvenica nema mažoretkinje. Zaista, zašto nema? I odlučili smo ih formirati. Nakon dva dana audicije imali smo 30 djevojaka tako da smo formirali Mažoretkinje grada Crikvenice. Vodi ih Lori Kalčić, a predsjednica je Irena Krmpotić, objašnjava Palac. I rezultati već stižu. Crikveničanke su za vikend osvojile zlato u defileu sa štapom za juniorke. I još srebra i bronci.

Niti turistički aspekt nije zanemariv. Djevojke su spavale u objektima Jadrana, u hostelu Karlovac, u Novom Vinodolskom i Lovranu.

Kao u gimnastici

Mediteranski kup započeo je seminarom za suce. Netko će začuđeno pitati kakvi to suci trebaju mažoretkinjama. Organizatori će pojasniti da ocjenjivanje nije tako jednostavno kako se neupućenima čini. Sedam sati su suci diskutirali o ocjenjivanju mažoretkinja, o kriterijima za ocjene koje se nižu od najlošijih 6,5 do najbolje ocjene 10.

-Sedam sati je 19 sudaca pričalo što sudac mora vidjeti, koje greške mora zamijetiti. U obzir se uzimaju brojni elementi. Koreografija, umjetnički prikaz, tehnika... Sve kao u gimnastici, objašnjava Vlado Palac.

Laiku su svi nastupi mažoretkinja isti, no autoriteti objašnjavaju da postoji više disciplina. Štap, zastave, zastave na štapu, pom-pon te miks koji uključuje štap i pom-pon. Opet upitnici. Što je to pom-pon? Najjednostavnije, to je ono s čim mašu cheerleadersice. Mala škola o mažoret timovima za neuke.