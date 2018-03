Na nekim mjestima ima čak do pet metara snijega i leda, a toliko je čvrst da ga se ne može uklanjati lopatom, već bi trebalo koristiti krampove. Zbog velikih i opasnih siga koje vise s krova uopće nema smisla slati ljude da uklanjanjaju te naslage, kaže Davorin Klobučar iz SGC-a

Otklanjanje velikih naslage snijega na terasi delničkog bazena preopasan je posao pa će se pričekati da zatopljenje riješi taj problem, a nastava tjelesnog u delničkoj školskoj sportskoj dvorani održavat će se na polovici dvoranskog prostora, sve dok to budu dozvoljavali uvjeti, odnosno dok curenje vode s krova ne zahvati i taj zasad suhi dio sportske dvorane.

Ove su odluke logičan zaključak jučerašnjih obilazaka terena i procjene stanja od strane predstavnika Stožera Civilne zaštite Delnice, Goranskog sportskog centra i odgovornih u OŠ Ivana Gorana Kovačića. Delnički gradonačelnik Ivica Knežević napominje da se na dijelu krova prema terasi stvorila ledena ploha koja je lagano počela kliziti i iznimno opasno bilo bi sada slati ljude u čišćenje ogromnih količina snijega koje su pale na terasu.

Bazen zatvoren

– Uvidom na terenu izvjesno je da će sama terasa izgrađena od čvrstih greda izdržati, ali je upitno hoće li izdržati temelji i konstrukcija terase kad na nju padne nova količina leda. Također, potpuno je neizvjesno što će ta ledena ploha učiniti svojim padom na staklene stijenke bazena pa je zbog sigurnosti u ovom slučaju najbolje pustiti da priroda kroz rast temperature i otapanje snijega učini svoje, a ono što možemo učiniti jest grijati prostor bazena što više kako bi temperatura na staklenim stijenkama topila led koji se naslanja na nju. Naravno, u skladu sa situacijom bazen do daljnjeg neće raditi, rekao je Knežević koji je komentirao i opće stanje delničke školske sportske dvorane.

– Obišli smo potkrovlje i vidjeli niz oštećenja koja nužno traže već ove godine sanaciju krovišta jer ako se to ne napravi u tijeku ove godine, naredne će zime drvene grede doživjeti lom i tada će sve skupa biti daleko opasnije, a troškovi rekonstrukcije enormno skupi. Za to teško stanje mi znamo već neko vrijeme i baš stoga smo u izradi proračunu Grada Delnice za ovu godinu amandmanom osigurali sredstva za naš udio u rekonstrukciji i klimatizaciju tog objekta koji je u vlasništvu i kojim upravlja Primorsko-goranska županija, odnosno Upravni Ured za odgoj i obrazovanje s čijom ću pročelnicom mr. sc. Editom Stilin uskoro razgovarati i nadam se da ću naići na razumijevanje, rekao je delnički gradonačelnik Ivica Knežević.

Samo krampovima

U samoj dvorani prof. Barbara Petranović upravo je održavala nastavu tjelesnog odgoja na suhom dijelu dvorane i tako će biti sve dok voda s krovišta ne pronađe put i do tog dijela parketa. Nedvojbeno je da je reakcija nužna, ističe i sportski suradnik GSC-a Davorin Klobučar koji je, kao i još nekoliko uposlenika GSC-a, jučer bio na licu mjesta i pomogao u čišćenju ravnog dijela dvorane koji veže sportsku dvoranu sa zgradom osnovne škole.

– Na pojedinim mjestima terase ima čak do pet metara snijega i leda, a uglavnom je toliko čvrst da ga se ne može uklanjati lopatom, već bi trebalo koristiti krampove. Uz to s krova vise velike i opasne ledene sige pa jednostavno zbog sigurnosti nema smisla uopće ljude slati u uklanjanje tih naslaga, a zbog svega do daljnjega je zatvoren ne samo bazen, već i kafić na čiji ulaz s terase je također »sjela« ogromna količina leda i snijega, rekao je Klobučar.