Zahvaćeno na tisuće hektara

Među one koji su svjesni ozbiljnosti problema Lakota ubraja Primorsko-goransku županiju koja je dala svu potporu udrugama šumoposjednika te pokušala podići problem na državnu razinu. »Zahvalni smo Primorsko-goranskoj županiji koja nam pruža čak i financijsku potporu, ali bojimo se da sredstva koja imamo nisu dostatna da pomognemo u suzbijanju potkornjaka. Problem se mora dignuti na državnu razinu jer ugrožava život ljudi, mada mnogi toga još nisu svjesni«, rekao je Lakota.

»Stanje je na razini prirodne katastrofe, tisuće hektara zahvaćeno je napadom potkornjaka i prave štete bit će tek vidljive. Idealna varijanta bila bi da kad se u šumi uoči bolesno stablo, odmah bude pokrenut postupak rješavanja problema, a to znači rušenja jer jedino se tako širenje potkornjaka može zaustaviti. To je jasno. Nažalost, u ovim zakonskim okvirima to nije moguće napraviti i zato reakcije nema, mada bi u ovako opasnim uvjetma morala postojati uredba kojom bi se to rješavalo«, smatra Lakota.