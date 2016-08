FUŽINE Sudeći po prvom izdanju biciklističke MTB utrke »Fužine 2 Sea«, ova bi priredba mogla biti pun pogodak u godinama što dolaze. Naime, pozivu da se vožnja biciklom od planina do mora odradi u samo jednom danu odazvalo se više od tri stotine ljubitelja biciklizma koji su, podijeljeni u tri kategorije, jučer zaista mogli uživati u promjeni zraka i temperature, od gorske svježine praćene jutarnjom maglom koja je dočekala sudionike, pa do ljetu još uvijek bliskih temperatura na crikveničkoj rivijeri do koje su »skočili« sudionici najzahjtjevnije utrke, njih stotinjak, koji su odvezli turu Fužine – Crikvenica – Fužine.

Ta je skupina zanesenjaka i odlično pripremljenih biciklista savladala stazu dugačku čak 82 kilometra i s 2.200 metara uspona. Start je bio u Fužinama gdje se s brane jezera Bajer krenulo uz jezero, potom je uslijedio uspon prema Vratima i dalje na Viševicu, s koje se krenulo u spuštanje prema moru i Crikvenici. Pa onda natrag! Svakako, goranske staze bogate crnogoricom i za ovakve napore ugodna temperatura olakšale su prvi dio vožnje, a pakleno je postalo po silasku na rub Mediterana, odakle se moralo vratiti natrag.

Po svačijem guštu

Za one koji su željeli izbjeći ovu promjenu klime i temperature koja od polualpske ide prema mediteranskoj organizatori su pripremili još dvije staze pa je tako moguće bilo prijaviti se na također itekako zahtjevnu turu od 55 kilometara i 1.200 metara uspona koja je vodila vrhovima okolnih brda s kojih se moglo uživati ne samo u vožnji, već i u pogledu na prekrasnu goransku prirodu, a za one koji su željeli najmanje napora, spremna je bila staza od 11 kilometara s 200 metara uspona.

Uz domaćine iz Fužina, organizatori ove odlične utrke su dečki i cure iz Adria Bike grupe koja se tijekom proteklih godina profilirala u organizaciju koja tijekom godine nudi nekoliko velikih biciklističkih događaja, poput međunarodne MTB stage race utrke »4 Islands« i rekreativnog maratona na Plitvicama. Od ove godine, govori nam direktor utrke Igor Rulj Lončarić, u kalendar Adria Bike natjecanja uključena je i MTB utrku »Fužine 2 Sea« koja predstavlja novi doprinos razvoju cikloturizma u Hrvatskoj, pogotovo u Gorskom kotaru koji na brojnim lokacijama pruža idealne uvjete za ovakva druženja: »Cilj nam je spojiti more i planinu i zato smo vezali Fužine i Crikvenicu, rekao je Rulj Lončarić.

Hotel dupkom pun

Bicikliste koji su od ranog jutra, čak i dan ranije, zaposjeli Fužine, s radošću su dočekali i u hotelu »Bitoraj« čiji direktor Andrej Kauzlarić privlačnost ove bike fešte ilustrira s dva podatka: »Dio gostiju koji su željeli spavati u Fužinama morali smo usmjeriti prema moru jer kod nas nije – bilo mjesta! Ne znam da li se to ikada ranije dogodilo, a o velikom interesu ljubitelja biciklizma za ovu utrku svjedoči i činjenica da su organizatori morali zatvoriti listu prijava već nakon prvog dana! Toliki je intreres bio. Naravno, zadovoljni smo takvim odazivom, tim više što je »Bitoraj« uz hotel »Sveti Martin« u Sv. Martinu na Muri i hotel »Korana« u Karlovcu, prvi dobio Adria Bike licencu što biciklisti itekako prepoznaju pa sam siguran da ćemo od ovog oblika turizma u budućnosti imati koristi«, rekao je Kauzlarić.