OPATIJA Subota, večernji izlazak s prijateljicama. Sjedimo u jednom opatijskom restoranu na laganoj večeri i pripremamo se i dogovaramo za ludu noć. Bliži se pola noći, a dogovora još nema. Većina je protiv odlaska u Rijeku u kojoj je, kažu, zabava zagarantirana, no do tamo treba voziti, a mi smo već svi pomalo veseli. Taksi - previše nas je... Idemo onda do Galije, na Lido, pa kolovoz je, srce turističke sezone, bit će nešto – glasno razmišljamo. Jedan sat u noći. U kafiću Galija na opatijskom mulu 30-ak ljudi, obližnji Hemingway potpuno prazan. Idemo na Lido! Tamo je sigurno dobro. A onda šok – kupalište Lido, mjesto i za noćne provode – pusto.

Što sada? Srećemo jednog nogometnog menadžera koji izlazi iz Bevande, želi nas odvesti na piće, i sam sugerira Rijeku, no uvidjevši da nitko ne želi u taj kasni sat krenuti prema gradu »koji teče«, predlaže odlazak u njegov opatijski kafić.

U kafiću nekoliko punih stolova, a najbolja zanimacija na TV ekranu – Blanka Vlašić skače za medalju na Olimpijskim igrama u Brazilu. Još jedna noć za zaborav. Srećom, u dobrom je društvu sve lakše podnijeti, međutim bez pjesme i plesa vratiti se kući, previše je tužno.

Upravo ovakav noćni izlazak naveo nas je na anketu o noćnom životu Opatije. Iako se za njega zna da već dulje vrijeme spava »zimskim snom«, isto tako kaže se da je on ljeti djelomično budan, da u Opatiji još uvijek postoje mjesta za izlazak i zabavu. Gdje izlaze, kako provode tople noćne sate i što o noćnom životu Opatije, programima na Ljetnoj pozornici, na terasama hotelskih i ugostiteljskih objekata misle domaći ljudi, upitali smo žitelje Liburnije.

Kućne žurke

Mia Mihočka, ugostiteljica iz Opatije:

– Noćni život Opatije?! Zar to postoji?! Zimi izlazim u Rijeku, a ljeti radim kod kuće privatne žurke. Znala sam nekad češće skočiti do Colloseuma na Slatini, ali u posljednje vrijeme slabo. Jedini program koji sam ove godine posjetila, a i u koji sam bila uključena jer sam radila, bila je RetroOpatija. To je zaista bio super program – Opatija je te večeri bila vrh, međutim takva bi se manifestacija trebala održavati svakog tjedna, a ne jednom u četiri mjeseca.

Ronald Boršić, kuhar iz Matulja:

– Ne izlazim nigdje. U Opatiji je sve isto već posljednjih pet godina. Galija, Colloseum, Mimoza, Monokini, Old school pub – pet je ugostiteljskih objekata u koje znam otići navečer popiti dvije-tri pive, ali noćnog života u Opatiji nema. Od programa ponuđenih ovog ljeta otišao sam na RetroOpatiju i dobro se proveo, a evo ovih dana posjećujem Liburnia Film Festival na Ljetnoj pozornici. To je jedini program koji me zanimao ovog ljeta.

Sandra Kinkela, ekonomistica iz Opatije:

– Noćni život Opatije je nikakov, nemaš kamo poć. Moji jedini izlasci podrazumijevaju piće u »Kontikiju« u Voloskom. Ponuđeni opatijski programi ovog me ljeta nisu privukli. Jedina manifestacija koju sam posjetila bila je RetroOpatija koju bi trebalo češće organizirati – tega dana va Opatije je bilo više judi nego celo leto skupa.

Izlasci – u Rijeku

Natali Zrinšćak, ugostiteljica iz Ičića:

– Rijetko izlazim, a ljeti uglavnom odlazim na pučke veselice, feštice u Lovran, Iku, Rukavac. Ovog ljeta nije me privukao niti jedan program na Ljetnoj pozornici ni na terasama ugostiteljskih i hotelskih objekata.

Andrea Slavić, frizerka iz Mihotića:

– Izlazim samo u Rijeku. U Opatiji nema nikakve ponude za mlade. Jedinu lokaciju koju znam posjetiti u ljetnim večernjim satima u Opatiji je terasa kavane Continental. Tamo odlazim sa sinom zbog malog dječjeg igrališta koje je na samoj terasi. Znači, večer u Opatiji svodi se na šetnju, kolač ili sladoled. Noćni život ne postoji.

Krešimir Brnin, riječki profesor u opatijskoj školi:

– Cijelo ljeto sam bio u Dalmaciji, tako da mi je teško dati sud o noćnom životu Opatije. Međutim, ono što čujem je da mladi ljudi kukaju i da nedostaje više događanja. Mladi očito traže više zabave, onakve kakve smo mi nekada imali u Opatiji. Smatram da bi ovo pitanje trebalo prije svega postaviti opatijskim gostima.