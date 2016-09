Treće izdanje Opatijskog sportskog dana, pod motom »Reci DA sportu u Opatiji«, održat će se u petak, 9. rujna, s početkom u 11 sati u opatijskoj sportskoj dvorani »Marino Cvetković«. Manifestacijom će se obilježiti i Hrvatski olimpijski dan, a u sklopu bogatog programa predstavit će se tridesetak opatijskih udruga i sportskih klubova. Program će započeti prikazivanjem filma o obitelji Kostelić »Gnothi Seauton - upoznaj samog sebe«, a potom će u dvorani, na improviziranim sportskim terenima i na štandovima, uslijediti prezentacija sporta. Tridesetak udruga s područja grada Opatije prezentacijom treninga te demonstracijama približit će djeci mahom olimpijske sportove te na taj način promovirati rad s djecom i mladima te zdrav način života.

Korisna brošura

Sportski savez Grada Opatije tom prigodom svim opatijskim osnovnoškolcima, koji će organizirano stići na manifestaciju, predstavit će i prigodnu brošuru »Reci DA sportu u Opatiji« koja pruža sve informacije o opatijskim sportskim klubovima s ciljem približavanja sporta najmlađima i uspostavljanja kvalitetnog kontakta djece i roditelja sa sportom.

– Opatijski sportski dan održava se na početku školske godine, u vrijeme kad se djeca uz podršku roditelja odlučuju u koju će se sportsku aktivnost upisati. Ove godine započet ćemo ga filmom o obitelji Kostelić jer želimo pokazati djeci da se upornošću i marljivošću može doći do cilja i onda kada okolina tvrdi da su njihovi ciljevi neostvarivi. Na sportski dan u dvoranu će organizirano doći svi opatijski osnovnoškolci, a mi pozivamo i one starije i mlađe da dođu vidjeti što se to u Opatiji nudi i da se uključe u neku od ponuđenih aktivnosti – rekao je Fernando Kirigin, predsjednik Športskog saveza grada Opatije.

Zbog svoje važnosti manifestacija je ušla i u kurikulum škole, rekao je Fredi Glavan, ravnatelj opatijske osnovne škole ističući značaj ove priredbe koja bi trebala biti pokretač za uključivanje u zdrav način života.

Promotivni video

Značaj i kvaliteta manifestacije prepoznata je i izvan Opatije. Tako joj je 2014. godine dodijeljena povelja za naj-akciju od strane koordinatora akcije »Gradovi i općine - prijatelji djece«.

Da bi promocija Opatijskog sportskog dana došla do svih, pobrinuli su se članovi Društva »Naša djeca« Opatija koji su izradili promotivni video kojim se najavljuje manifestacija, a koji se može pogledati na internetu, društvenim mrežama...

– Ovo je manifestacija koja ide u prilog tituli Grad Opatija - prijatelj djece. Spot su izradili volonteri našeg društva koji će biti uključeni i u realizaciju ove priredbe – rekla je Sanja Škorić iz DND-a Opatija i pozvala djecu da u petak dođu u opatijsku dvoranu, a Dalibor Korenić iz Kluba za športsku rekreaciju »Gorovo« iznio je ukratko bogat program sportskog dana.

Pokroviteljstvo Grada

Organizator Opatijskog sportskog dana je Sportski savez Grada Opatije, suorganizatori su OŠ »Rikard Katalinić Jeretov«, DND Opatija i KŠR »Gorovo«, a održava se pod pokroviteljstvom Grada Opatije. Organizatori manifestacije uputili su zahvalu i sponzorima koji su omogućili realizaciju priredbe.