Predsjednik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije (SIKD) Bruno Bulić poručio je u utorak gradonačelniku Opatije Ivi Dujmiću da »prestane štititi interese radnika« Liburnia Riviera Hotela (LRH), prozivajući ga da od početka gradonačelničkog mandata 2013. uopće nije štitio interese radnika, kojima je sve gore.

Bulić je na konferenciji za novinare rekao da Dujmić opravdava svoj sukob interesa, budući da je istodobno bio i gradonačelnik i član Nadzornog odbora LRH, pravdajući to željom da zaštititi strateške interese grada i lokalnih jedinica te interese radnika. »Ne znamo je li uspio zaštititi interese Opatije i ostalih lokalnih jedinica, ali smo kompetentni za ocjenu zaštite interesa radnika te ga otvoreno molimo da ih prestane štititi«, kazao je Bulić, koji je i predstavnik radnika u NO LRH.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa riješilo je da Dujmić mora platiti novčanu kaznu od 6000 kuna, jer je kao gradonačelnik bio i član Nadzornog odbora LRH. U priopćenju od 9. rujna Dujmić je naveo da je osobno bio prijavio povjerenstvu da je član NO LRH te da je svjesno prihvatio članstvo, procijenivši da će tako bolje moći štititi strateške interese Grada Opatije i liburnijskih općina Lovrana, Matulja i Mošćeničke Drage u LRH, gdje imaju 25 posto plus jednu dionicu, kao i interese djelatnika LRH.

Dujmić je naveo da će kaznu platiti iz osobnih prihoda i da nije primao nikakvu financijsku naknadu za članstvo u NO te je najavio da će podnijeti ostavku na članstvo. Istaknuo je da ključni razlozi zbog kojih je svjesno ušao u sukob interesa više ne postoje jer su vitalni interesi obranjeni, da su radnici zaštićeni, a Opatija i tri općine uspješno kapitalizirali svoj vlasnički udio u cavtatskom dijelu LRH, ali su i dalje zadržali udjel od 25 posto plus jednu dionicu u LRH.

Bulić je na konferenciji za novinare poručio kako su se do 2013. sindikat i grad zajedno borili se da se niti jedan objekt ne zatvori te za svako radno mjesto, a prije svake sjednice NO dogovarali su se kako će nastupati. »Ne ulazim u to što se s tom osobom desilo nakon 2013., trebalo bi njega pitati. Međutim, on je apsolutno stao na stranu kapitala, ni jedna odluka NO nije bila u kontekstu zaštite interesa radnika i upravo zbog toga molio bih ga da više ne štiti ljude, njegovo dizanje ruku uvijek je bilo identično vlasniku LRH«, rekao je.

Podsjetio je da je Gradsko vijeće odbilo raspravu o položaju radnika i problemima u LRH te je također stalo na stranu kapitala, a rezultat toga je bio da je od nekadašnjih više od 700 zaposlenih radnika sada u LRH stalno zaposleno tek njih 300-tinjak.

Predsjednica Odbora za turizam SIKD-a Marina Cvitić upozorila je da radnici LRH često nemaju slobodnoga dana, da im se po dva, tri puta tijekom dana mijenjaju mjesta rada, da sezonski radnici odlaze nakon dva, tri dana ne zatraživši plaću jer ne mogu podnijeti pritisak. Istaknula je da su radničke plaće »nikakve«, da je LRH jedini poslodavac koji u posljednjih šest godina nije dizao plaće, a radnici zbog straha za radno mjesto nisu se odazvali na anketu sindikata o spremnosti na radikalne aktivnosti za povećanje plaća.