Potok Vrutki je u gornjem dijelu, kod naselja Kolavići, nasut kako bi kamioni mogli prići bušotini iz koje se ispitivala voda. Mještani su uvjereni da je to uzrok njegova presušivanja, no iz gradske tvrtke tvrde da su potok sanirali, a Hrvatske vode nisu imale primjedbi

Opatijski potok Vrutki je devastiran – nešto što je priroda stvarala milijunima godina uništeno je u nekoliko mjeseci. Potok je u gornjem dijelu, u blizini naselja Kolavići, nasut kako bi kamioni mogli doći do bušotine iz koje se ispitivala voda. Potok je nekad bio bogat biljnim i životinjskim vrstama pa nas čudi da nema reakcije ekologa. Iako je ljeto i vrijeme suša, bojimo se da bi jedan od uzroka ovoljetnog njegovog presušivanja mogli biti i radovi koji su gore izvedeni – tvrde mještani dijela Opatije u kojem izvire potok Vrutki, a koji su se nedavno okupili na izvorištu u sklopu pjesničke večeri.

U tvrtki Liburnijske vode potvrdili su da su se na navedenoj lokaciji vršili radovi te da je u tu svrhu bio zatrpan i dio potoka, međutim kažu da je sve vraćeno u prvobitno stanje.

Dronom u potragu za vruljama Liburnijska tvrtka i dalje će težiti vodoistražnim ispitivanjima i radovima kako bi Liburnija imala vlastitu vodu koja, kako kažu, daje sigurnost. Zahvaljujući novoj tehnologiji, sama istraživanja su sve manje uočljiva. Tako odnedavno Liburnijom leti dron s termokamerom koji snima vrulje, a takvim načinom istraživanja liburnijska tvrtka se među prvima koristi na Jadranu.

– U ovoj godini snimamo vrulje termokamerom na Liburniji da tako pokušamo detektirati potencijalno interesne stvari. Druge godine vjerojatno ćemo krenuti u neka nova istražna bušenja, no to ćemo tek krajem godine dogovoriti s predstavnicima Hrvatskih voda – zaključio je Šarac.

Provedena sanacija

– U sklopu vodoistražnih radova na traženju izvorišta Kristal uređivao se pristupni put kroz potok Vrutki. Komunalac je morao napraviti prolaz širine da mogu prolaziti kamioni i garnitura za bušenje do lokacije ispitivanja. U tom momentu potok se proširio i skinuli su se pokosi. Kada su završeni radovi, u dogovoru s Hrvatskim vodama i njihovim rješenjem, potok se sanirao. Zadržana je betonska brana koja je prije postojala, potok se očistio u tom dijelu i u njegovom donjem dijelu su se stavile dvije pregrade koje usporavaju tok. Sva rješenja i uređenje potoka Vrutki je dogovoreno s Hrvatskim vodama. Gotovo cijela investicija, odnosno 80 posto, financirana je od strane Hrvatskih voda. Po završetku radova obišla se trasa s nadležnim službama iz Hrvatskih voda koje nisu imale primjedbe, pa im je i potok predan na upravljanje – objasnio je Miodrag Šarac iz Liburnijskih voda.

Izvorište Kristal

Vodoistražni radovi u Kolavićima, zbog kojih mještani smatraju da je devastiran potok Vrutki, samo su dio ispitivanja koja se od početka 80-ih godina u potrazi za vodom obavljaju na Liburniji. Naime, procjenjuje se da na izvorištu Kristal, na lokaciji ispod istoimenog hotela na opatijskoj Slatini, postoji 300 do 500 litara vode u sekundi. Riječ je o dva potoka i jednoj vrulji čiji se tok istražuje već godinama, a zahvaljujući kojem bi Liburnija mogla kompletno biti opskrbljena vodom iz vlastitih izvora.

– Da zahvatimo samo jedan dio toga toka, Liburnija više ne bi morala kupovati vodu iz Rijeke – mogla bi imati isključivo vlastitu vodu. Više ne bismo morali ovisiti o drugim vodovodima, što bi nam omogućavalo i da budemo konkurentniji na tržištu. Izvorište Kristal se istražuje od 80-ih godina, pokušava se zahvatiti taj tok, no zasad se ne uspijeva u tome. Za zadnjih istraživačkih radova ustanovili smo da postoji svega 2 do 3 litre vode u sekundi, što je nedovoljno za komercijalno ispitivanje. U bušotinu smo u rano proljeće bacili boju koja do danas nije nigdje izašla. Znači, bušotina koju smo napravili je očito neka zarobljena voda koja kat-tad mora izaći – kazao je Šarac.