VOLOSKO Gotovo stotinu mališana, djece u dobi od 2 do 15 godina, pojavilo se na još jednom izdanju dječje likovne manifestacije »Mali mandrać« u Voloskom.

U vološćanskoj lučici, na klupama, stolovima, grotama, škalinama tijekom jučerašnjeg toplog jutra stvarala su djeca iz Španjolske, Italije, Slovenije i svih krajeva Hrvatske. Kistovi, olovke, vodene boje, pastele bile su posvuda, a marljivi prstići spretno su punili bijele papire morskim motivima, ribicama, barkama, zalascima sunca...

Među točno 95 prijavljenih najuspješnije radove imali su Ella Vedriš, Dora Radovčić, Amadeo Valerije Kljun, Lana Sekulić i Majda Ban u kategoriji od 5 do 10 godina, a najbolji u kategoriji od 10 do 15 godina bili su Nika Ćosić, Rea Bartulović, Lucija Erstić, Maja Seliškar, Regina Dodić. Posebno je nagrađen u kategoriji 0 do 5 godina trogodišnji Tristan Ivančić, a proglašena je i najmlađa sudionica dvogodišnja Margarita Alvir.

Organizatori iz Zajednice Talijana Opatija i Hrvatskog muzeja turizma osigurali su bogate nagrade za najbolje male likovnjake, 300 kuna vrijedan bod u opatijskoj knjižari. »Mali Mandrać« dio je 31. izdanja međunarodnog likovnog natječaja »Mandrać« koji se danas nastavlja u vološćanskoj luci. Umjetnici će radove izložiti na lukobranu u 13 sati, a proglašenje najboljih zakazano je za 19 sati.