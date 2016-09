Tijekom tjedna koji je sada pri kraju u Opatiji su zabilježeni zanimljivi medijski istupi koji su mahom bili vezani uz opatijskog gradonačelnika Ivu Dujmića i najjaču opatijsku hotelsku grupaciju LRH. Dujmić je u prvi plan izašao kada ga je povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo sa 6.000 kuna zbog toga što je kao gradonačelnik Opatije bio i član u Nadzornom odboru Liburnia Riviera Hotela, a zatim su se na Dujmićeve izjave kako je »svjesno ušao u NO LRH i osobno to prijavio«, oštro obrušili predstavnici Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije Bruno Bulić i Marina Cvitić. Izvještaj s konferencije za novinare SIKD-a objavili su mnogi hrvatski mediji, pa je tako i u Novom listu izašao tekst pod naslovom »Sindikalisti mole Ivu Dujmića da prestane štititi prava radnika LRH-a«. Stavove i informacije koje su tom prigodom izrekli Bruno Bulić i Marina Cvitić, opatijski je gradonačelnik ocijenio »tendencioznim i netočnim«, a s obzirom na prozivke koje su mu upućene, jučer je reagirao i pismenim priopćenjem.

– Nije mi namjera ulaziti u sukob sa sindikatom, ali moram upozoriti da su prigovori gospodina Brune Bulića, ne prvi puta, upućeni na pogrešnu adresu, pa treba podsjetiti tko je i kako zaštitio interese građana Opatije i susjednih jedinica lokalne samouprave, kao naravno i radnika LRH-a. Razumijem da su čelnika SIKD-a g. Bulića pogodile moje riječi da sam u članstvo NO LRH-a ušao između ostaloga i da bih štitio i interese radnika jer, po definiciji, o pravima i interesima radnika treba brinuti sindikat.

Obnova i izgradnja hotela

Ne samo da se zalažem za zaštitu radnika, nego da sam u tome i uspio svjedoče mnogi primjeri, spomenut ću jedan: situacija iz prosinca 2013. kada je uprava LRH d.d. najavila otkaze za 87 radnika, što sam kroz pregovore s većinskim vlasnikom dionica LRH d.d. spriječio. Tada smo dogovorili drugi model: da se otkazi stopiraju, a da se u LRH-u d.d. osnuje fond namijenjen isplati otpremnina radnicima koji žele na taj način otići u mirovinu. Razumno vođenje politike s moje strane i pregovori s većinskim vlasnikom doveli su do već poznatih rezultata: osigurali smo da predstavnike u Nadzorni odbor imenujemo sami, a ne da ih bira skupština i da se strateške odluke bez glasova naša dva člana ne mogu donijeti. Kapitalizirali smo cavtatske dionice, zahvaljujući kojima ovih dana kreće izgradnja novog dječjeg vrtića na Punta Kolovi. Krenula je i obnova odnosno izgradnja nekih hotela LRH-a, a sve to je u interesu Opatije.

Nesporno je da smo očuvavši imovinu u Opatiji time očuvali i dio radnih mjesta. Mi rezultate imamo, a g. Bulić? Ako je argument da je u vrijeme moga gradonačelničkog mandata prepolovljen broj zaposlenika LRH-a, treba naglasiti da se to dogodilo i u vrijeme sindikalnog čelništva Brune Bulića. Čelnik SIKD-a Bulić kao član NO-a LRH-a, vrlo dobro zna ili bi trebao znati o čemu se na sjednicama NO-a odlučuje i raspravlja, a o čemu ne. Što se njegove aktivnosti tiče, predlažem da g. Bulić prezentira članstvu zapisnike sa sjednica NO-a, jer se sjednice snimaju. No, tada bi svoje (ne)uspjehe morao prestati prebacivati na gradonačelnika i Gradsko vijeće - napisao je Ivo Dujmić.

Treba raditi svoj posao

Po njegovim riječima, Bulićeva tvrdnja da je Gradsko vijeće odbilo raspravu o položaju radnika u LRH-u, čime je i ono po Bulićevoj ocjeni »stalo na stranu kapitala« toliko je netočna i neumjesna, da ne samo da je tendenciozna, već je opasna.

– Gradsko vijeće u okvirima svojih ovlasti uvijek je štitilo interese građana i Grada u LRH-u, pa je malo reći da je neprimjereno gradske vijećnike stavljati u ovakav kontekst. Predsjednik sindikata ne može svoju odgovornost prebacivati na Gradsko vijeće jer ono nije nadležno tijelo, a nije ni mjesto za vođenje sindikalnih borbi usmjerenih protiv privatnog vlasnika tvrtke, niti će poslužiti kao paravan da bi bilo tko sprao svoju savjest. Doista nemam namjeru polemizirati s g. Bulićem o osnovama upravljanja i ulogama u procesima; ja sam gradonačelnik Opatije u drugom mandatu i nastojim da građani od moga angažmana osjete boljitak u svojim životima, a to znači i radnici LRH. I, kao gradonačelnik dužan sam zastupati interese svih građana, a uvjeren sam da sam u slučaju LRH-a, uz pomoć mojih suradnika to uspješno radio i radim to i dalje. Suština cijele priče je da svatko treba raditi svoj posao, a posao sindikata i njegova vodstva također je poznat. Svoj dio odgovornosti bespogovorno sam prihvatio s iskrenom namjerom i vjerom da radim u korist Opatije i šire okolice. Vjerujem da to građanke i građani Opatije vide, prepoznaju i razumiju - zaključio je svoju reakciju gradonačelnik Dujmić