VOLOSKO - Ispred malog mula u Voloskom, Miroslav Horvat, umirovljenik iz Zagreba koji ljeta u društvu supruge voli provoditi na Opatijskoj rivijeri te iz hobija loviti ribe, ostao je ugodno iznenađen kada je udicom na panulu uspio uloviti licu kapitalku. Kada je nakon gotovo sat vremena »borbe« konačno iz mora izvukao licu, shvatio je da će to biti njegov najveći ulov do sada, a to se potvrdilo i kada je vaga pokazala da je primjerak ribe iz vološćanskog akvatorija težak čak 24,8 kilograma.

– Kažu da se lice ne love tako često u ovom dijelu Jadrana, no ja sam u zadnjih desetak dana čak tri puta ima sreću i ulovio sam licu. Prva je imala tri kilograma, druga više od deset, a ova treća gotovo 25 kilograma. Na dubini od otprilike 10 ili 15 metara očekivao sam da ću uloviti strijelku ili brancina, no kada sam vidio da je zagrizla uistinu velika i snažna riba, shvatio sam da imam loš alat i da će borba potrajati. I zbilja, potrajala je oko sat vremena – ispričao je Horvat koji za sebe kaže da je novopečeni umirovljenik, uslijed čega sve više vremena provodi u Voloskom. Naime, kako je rekao, po zimi u Zagrebu voli igrati tenis, a po ljeti u Voloskom loviti ribu, na svojoj barci, iz hobija.

Prosječna težina – oko kilograma Prosječna težina lice se kreće oko kilograma, a kapitalni primjerci su veći od 15 kilograma. Pravi trofeji su teži i od 30 kilograma. Lica nije teritorijalna riba međutim postoje mjesta gdje se češće može pronaći, poput sjevernog Pelješca, ušća Neretve, Murtera, Novigradskog mora, Velebitskog kanala i slično. Lice se hrane iglicama, ciplima, bukvama i sličnom ribom. Što se tiče dubine, licu se može sresti na svim dubinama od 2 do 3 metra pa dublje. Ima izduženo ovalno tijelo i šiljasta usta s oštrim zubima. Karakterizira je odlično razvijena repna peraja što joj omogućuje odlično kretanje čak i u vrlo jakim kurentima. Riba je otvorenog mora koja prilazi obali radi hranjenja i mrijesta.

– Lice u nekom razdoblju u manjem jatu navrate u ovaj akvatorij i ovdje ostanu nekoliko dana. Kada sam ispred malog mula u Voloskom »zapeo« u pokušaju da ulovim veliku ribu, baš je blizu mene prolazio poznati domaći čovjek od mora, Gojko s brodom punim turista, pa je sve ovo i za njih bila turistička atrakcija. Izvlačio sam ribu i mučio se, a oni su moje pokušaje snimali. Nisam profesionalni ribar, niti sam se u životu bavio ribolovom osim iz hobija i zabave, a tijekom dosadašnjih ribolova uspio sam uloviti različite vrste riba, pa tako i brancina. Od neostvarenih želja – volio bih uhvatiti gofa, što za sada još nisam imao čast – ispričao je Horvat koji je prije mirovine bio zaposlen u Poglavarstvu Grada Zagreba.

Za ribu licu kaže da ima vrlo ukusno meso, a posljednja "kapitalka" iz Voloskog je uz pomoć njegove supruge tranširana i pripremljena za konzumiranje, dok je od glave već pripremljena juha koja je s obzirom na jučerašnji pad temperature i kišu – itekako dobro došla obitelji Horvat.