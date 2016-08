RAB Šesto izdanje plivačkog maratona »Srcem protiv barijera« za osobe s invaliditetom i sve koji su voljni plivati, održano jučer u Barbatu na Vodenči, prošlo je bez kiše i uz do sada rekordan broj sudionika. Prošle dvije godine vrijeme nije bilo naklonjeno, padala je kiša, pljusak, čak i tuča, ali ove godine na nebu nije bilo ni oblaka. Plivalo je 40-ak osoba s invaliditetom, ukupno preko stotinu plivača, a oko plaže u Vodenči prošlo je više stotina ljudi.

Ovaj maraton poznat je i kao Krešin maraton po njegovom pokretaču, rapsko-zagrebačkom književniku i novinaru Krešimiru Butkoviću. Krešo je i ove godine otplivao cijelu dionicu, do otočića Dolin i natrag, ukupno oko kilometar i pol, za nešto više od sat vremena. I kao i inače, bio je zarazno dobre volje.

– Već mi je bilo dosadno pri kraju. Morat ćemo pomaknuti Dolin do Paga pa do tamo plivati. Stavio bih si torpedo i onda bih i to otplivao bez problema, rekao je Krešo nakon izlaska iz mora.

Uživali u suncu

Butković je jedan od najpoznatijih hrvatskih promotora prava osoba s invaliditetom. Uz njega, organizatori su Grad Rab, Udruga invalida kvarnerskih otoka i Udruga Komin iz Barbata, koja je za sve sudionike i posjetitelje maratona pripremila slasni domjenak. Na plaži u Vodenči bilo je vrlo veselo...

– Došao sam tri minute iza najbržega, ali nisam znao da ne treba napraviti krug oko Dolina, šalio se gradonačelnik Nikola Grgurić, uz kojeg su plivali još neki članovi Gradske uprave.

– Imali smo problema s »krupom«, s nevremenom, sakrivali smo se od kiše, ali ove godine uživamo na suncu. Zahvala svima koji su došli ovo podržati. Maraton je uspio, meni osobno bio je bolji od prošloga, a vi koji ste od početka ćete najbolje znati. Krešo kaže da je u početku to bilo lako organizirati jer su sudjelovali samo on i nekoliko prijatelja i da ga je to sada preraslo, ali ja mislim da nije i da ovo mora ostati Krešin maraton, rekao je Grgurić.

Plan organizatora je da za koju godinu, možda već iduću, čelni čovjek Raba ne bude jedini gradonačelnik koji će sudjelovati.

– Bandić voli trčati, ali kada dođe ovdje, morat će plivati, rekao je Grgurić.

S obzirom da Butković veći dio godine živi u Zagrebu, cilj je povezati se sa glavnim gradom. Gradonačelnik Bandić ove je godine na maratonu imao predstavnicu Katarinu Toković.

– Ja sam ovdje u ime Grada Zagreba, gradonačelnika Bandića, iako sam iz Rijeke i na pola s Raba. Drago mi je da sam sudjelovala u ovome. Nadam se da ćemo pokrenuti priču o spinalnom centru u Topuskom, što je projekt Kreše i gospodina Bandića. Nadam se i da ćemo svjedočiti još puno ovakvih događanja i otvaranju centara za osobe s invaliditetom u našoj regiji i svuda po Hrvatskoj, rekla je Toković.

Još jači

Rezika Janković, predsjednica Udruge osoba s invaliditetom kvarnerskih otoka, rekla da je, zahvaljujući Gradu Rabu i osiguranom smještaju, ovo konačno postao malo veći događaj.

– Počašćeni smo i prisustvom Hrvatskog paraolimpijskog odbora, gospodina Ratka Kovačića. To znači da je naš maraton postao malo jači, rekla je Janković.

Kovačić je priznao da je tek prvi puta ovdje, iako je pozivan od početka.

– S radošću sam došao i otplivao maraton. Čestitam svima koji su sudjelovali, bez obzira jesu li otplivali cijelu turu. Jer najvažnije se kretati, posebno za osobe s invaliditetom. Ovo je popularizacija sportske rekreacije, to je nešto što je vrlo važno. A važno je i druženje udruga osoba s invaliditetom iz cijele Hrvatske. Vjerujem da ćemo maraton još omasoviti, da postane sportski značajniji, rekao je Kovačić.

Potom je uslijedilo druženje na suncu.

– Rekao mi je prijatelj da sam sigurno puno puta bio u crkvi kada je ovako lijepo vrijeme, zaključio je Krešo Butković.

Rampa za osobe s invaliditetom

Maraton je humanitarnoga karaktera, s pozivaju se svi koji žele, da pomognu u nabavi rampe za ukrcaj osoba s invaliditetom (OSI) u izletničke brodove u luci Rab. Podaci za uplatu su Grad Rab, IBAN HR6223400091836300002.

– Ovo je do sada najbolja godina. Ne bi bilo tako da se nije angažirala Rezika Janković iz Udruge invalida kvarnerskih otoka koja je animirala i dovela ljude iz raznih udruga osoba s invaliditetom. Ovo je šesti i do sada najsupješniji maraton. Kao Blanka Vlašić, svake godine podižemo letvicu, rekao je Krešo Butković.