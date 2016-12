RAB Prva utakmica u hokeju na ledu u povijesti Raba odigrana je u četvrtak navečer na klizalištu pod šatorom na Trgu Municipium Arba. Bio je to pravi rapski »show«, nastupili su lokalni dečki i jedna djevojka, podijeljeni u ekipe dvaju popularnih rapskih kafića. S jedne strane »Bazza Bar« Nenada Trappa, a s druge »Conte Nero« Josipa Brne, koji je i omogućio održavanje utakmice kupnjom 12 palica.

Ostatak opreme prvi rapski hokejaši nisu imali, izuzev klizaljki. Ni štitnike, ni kacige pa se zbog sigurnosti nije igralo pakom, nego loptom za mini rukomet. Svejedno nije izostala jedna, srećom, lakša ozljeda, kad se palica Ante Matušana slučajno susrela s glavom Nenada Trappa. Pukla je arkada, no to je bio jedini minus. Sve ostalo proteklo je u pucanju od smijeha, uz mnogo oduševljenja, kako igrača, tako i 50-ak gledatelja koji su se okupili od 22 sata na dalje, kada je utakmica igrana. Rezultat? Pobjeda »Bazza Bara« s puno razlike.

– Ekipe su sastavljene spontano, a pobijedili su utrenirani dečki, sportaši. Nisam se želio nametati da se ne polomimo jer je opasno, a oni su bili odvažniji u riskiranju. Najsretniji sam što nitko ništa nije prebio, kaže Josip Brna, koji je i idejni začetnik cijele priče koja je postala najveće iznenađenje ovogodišnjeg adventa u Rabu.

– Htio sam iskoristiti priliku, s obzirom na to da imamo led, da upotpunimo događanja na otoku i razveselimo ljude. U tri poslijepodneva smo sve organizirali. Skupilo se za prvu večer 15 entuzijasta i sada idemo dalje. Nastavit ćemo do Nove godine i poslije Nove godine, kaže Brna, dodavši da je oduševljen kako je na koncu sve ispalo.

– Najviše sam oduševljen publikom koje je bilo mnogo, s obzirom na to da se igralo kasno navečer. Od ovakvih malih stvari možemo napraviti novu ponudu. Pozivam zato sve zainteresirane da se pridruže, a mi ćemo ostati organizatori. To ne moraju biti ekipe kafića, mogu biti skupine od bilo kojih pet-šest igrača. Plan je da se ubuduće igra trojica plus golman jer će biti manja gužva. Prve večeri nismo znali pa smo igrali »pet na pet«, što je ispalo previše jer je led malen. Želimo da se igrači odazovu u što većem broju, rekao je Brna.

Lista za povijest Kao prvi rapski hokejaši na ledu ostat će upamćeni Josip Brna, Ante Matušan, Kristijan Pahljina, Filip Vidas, Martina Presečki, Niko Štokić, Perica Lupić i Saša Belamarić (Conte Nero) te Nenad Trapp, Ante Ribarić, Bernardo Staničić, Lazar Lekaj i Riki Idrizi (Bazza Bar). Utakmicu je sudio nekadašnji hokejaš Medveščaka, a već niz godina Rabljanin, Ženko Mikšić.

Nenad Trapp, rapski poduzetnik i trener, kaže da se njegovo društvo uvijek odaziva na ovakve akcije.

– Gdje god nas pozovu, mi dođemo igrati. U bilo kojem sportu, pa tako i u hokeju. Imali smo visinske pripreme zadnjih mjesec dana, ha, ha... Ma nismo se ništa pripremali. Barem znamo klizati jer smo rolali kao djeca. Odlično smo se zabavili, publika je bila oduševljena, a rezultat nije bitan. Brna je napravio super stvar što je nabavio palice pa ćemo odigrati još koji put. Prva utakmica sigurno neće ostati zadnja, rekao je Trapp.

Idućih dana, osim na Badnjak i Božić, svi zainteresirani mogu se pridružiti na terenu, ili doći na klizalište od 22 sata gledati hokej na ledu uživo. I dobro se zabaviti...