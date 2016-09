U Rabu i Loparu HDZ, u Cresu i na Lošinju SDP

U Gradu Rabu, za razliku od prošlogodišnjih na kojima je najviše glasova dobila lista predvođena SDP-om, ovog je puta najveću potporu dobila lista HDZ-a. Ondje su toj stranci povjerenje poklonila 1.504 glasača odnosno njih 40,33 posto dok je lista Narodne koalicije dobila 1.408 glasova, odnosno podršku 37,75 posto Rabljana. Most je dobio podršku 9,14, a Živi zid 4,74 posto glasača. Loparani su ostali vjerni HDZ-u koji je ondje dobio 54,88 posto odnosno 393 glasa. Narodna koalicija upisala je 224 glasa (31,28 posto) a Most podršku 5,86 posto birača.

U Cresu je pak lista predvođena SDP-om dobila podršku 39,86 posto glasača (515 glasova), i to ispred HDZ-a za koji je glasalo 327 birača (25,30 posto). Most je dobio 8,82 posto glasova, Živi zid 8,35 a lista IDS/PGS/RI 7,35 posto. U Gradu Malom Lošinju Narodna je koalicija dobila 1.440 glasova (38,55 posto), Capellijev HDZ 1.183 (31,67) dok je Most uknjižio 304 glasa (8,13 posto). Živi zid ondje ima 273 poklonika (7,3 posto) dok je lista IDS/PGS/RI dobila 270 glasova (7,22 posto).