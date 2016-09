Zbog nešto kasnijeg početka vegetacije, na plod idealnih karakteristika čekalo se desetak dana duže nego lani, no grožđe upravo ovih dana dosiže zrelost i slatkoću kakvu stručnjaci PZ-a Vrbnik i priželjkuju. Vinari očekuju odličnu godinu i u kvalitativnom, ali i kvantitativnom smislu

S kojim danom »kašnjenja« u odnosu na prošlu godinu, vrbnički se vinogradari ovog tjedna pripremaju za početak još jedne trgadbe – berbe grožđa koja bi, kako nam je jučer prenio Marinko Vladić iz PZ-a Vrbnik, trebala krenuti idućeg ponedjeljka. Zadružni enolog, a od lani i upravitelj najvećeg i najstarijeg vrbničkog vinarskog pogona, »presudio« je da će upravo tog dana biti zadovoljeni baš svi parametri nužni za postizanje kvalitativnih karakteristika vrbničke žlahtine kojima, sa svakom novom berbom, teže tamošnji vinari.

– Grožđe je zrelo upravo onoliko koliko želimo, odnosno daljnje čekanje, a s njime i nastavak rasta udjela šećera u njegovim sokovima, zapravo bi nas po karakteristikama vina odvelo u neke sasvim druge vinarske priče, naglašava »alfa i omega« zadružne vinarije, napominjući da se upravo ovih dana dostižu omjeri šećera i kiselina kakvi, kad je žlahtina u pitanju, donose najbolje rezultate.

Dogodine u novom podrumu Ovo će biti zadnja berba tijekom koje ćemo urod iz polja prihvaćati u podrumu u kojem smo to dosad činili. Već dogodine pogon iz starog podruma izmještamo u novi, prostraniji i komformiji prostor, kaže Vladić napominjući i da se zadružno širenje na Vrbenku neće zbiti odjednom, već etapno. Novi prostor omogućit će nam dobavu i postavljanje znatno veće količine vinskih sudova te bolje tehnološke uvjete skladištenja i čuvanja vina. U svakom slučaju, zaključuje zadružni upravitelj, podrumski prostori koje tek trebamo urediti i opremiti otvaraju nam mogućnosti za velik i ambiciozni iskorak u nastojanjima daljnjeg poboljšanja kvalitete jer ćemo ondje uskoro dobiti sasvim drugačije uvjete tretmana mošta, ali i fermentacije, odnosno čuvanja vina.

Kasni početak vegetacije

Za stil i tip vina kakav mi već godinama njegujemo i plasiramo na tržište baš su ovo »mjere« kojima se nadamo, nastavlja naš sugovornik, objašnjavajući da je zadružna žlahtina već godinama karakteristična i prepoznatljiva po svojoj ne pretjeranoj alkoholiziranosti i »preekstraknosti«, odnosno po svojoj svježini, voćnim notama i pitkosti. Kiseline su negdje 5,5 do 6, a šećer na razini od kojih 75 Oechslovih stupnjeva (Oe°) i to jest, odnosno bit će, upravo ono što smo željeli, konstatira ing. Marinko Vladić. Nešto kasniji početak berbe on objašnjava kašnjenjem početka vegetacije nasada u Vrbničkom polju, odnosno razmjerno hladnijih i kišovitijih prilika koje su vladale u svibnju. Sama ljetna sezona protekla je u dobrim vremenskim prilikama, uz dosta sunca, ali i bez suše pa loza ove godine nije trpila, nastavlja Vladić, uvjeren da će desetak dodatnih dana čekanja, u odnosu na datumski početak lanjske berbe, »izbalansirati« sve što su takve okolnosti sa sobom donijele.

U potrazi za radnom snagom Najavljujući da već idućeg ponedjeljka zadružni pogoni počinju raditi »punom parom« i u gotovo 24-satnom režimu, Vladić dodaje da je PZ ovih dana u potrazi za kadrom. – Tražimo više ljudi koji će nam pomoći oko rada u podrumu, dakle ne u samoj berbi koju ionako odrađuju sami zadrugari, već oko fizičkog posla kojeg će biti na pretek u našem proizvodnom »pogonu«, naglašava Vladić pozivajući zainteresirane da se jave. Već danima naime »puštamo glas« o potrebnoj radnoj snazi, ali nam se, barem dosad, još nitko nije javio, zaključuje time pomalo u čudu čelnik PZ-a Vrbnik od kojeg smo doznali i da je gotovo sva lanjska zaliha žlahtine »popijena«, odnosno prodana. Očito smo i ove godine dobro tržili, završio je upravitelj vrbničke zadruge, dodajući da je zadrugarima »na račun« dosadašnjeg plasmana vina iz lanjske berbe isplaćeno 9 kuna za svaki kilogram predanog grožđa.

Novi kooperanti

Lani smo u zadružnom podrumu preradili oko 900 tisuća kilograma grožđa, a ove se godine nadamo preraditi nešto više, odnosno preko milijun kilograma grožđa, nastavalja upravitelj PZ Vrbnik podsjetivši da je rekordna količina u zadrugu dovezenog i prerađenog grožđa pred par godina postavljena na razinu od čak 1,2 milijuna kilograma. Ove godine, osim dobrog uroda, u prilog naših optimističnih očekivanja ide i evidentan »priliv« novih kooperanata, odnosno vinogradara koji su svoje grožđe dosad prodavali nekim drugim vinarijama, obrazlaže Vladić zadovoljan činjenicom da ove jeseni, po prvi put, u PZ-u više neće morati strahovati od manjka podrumskog prostora, odnosno deficita prerađivačkih, ili bolje rečeno skladišnih kapaciteta. Naime, nakon što smo nedavno kupili prostor susjedne tvornice »Vrbenka« i njene hale počeli funkcionalno povezivati s našim podrumima, više nemamo straha da nećemo imati gdje s vinom, kaže čelnik vrbničke zadruge dodajući da je PZ upravo pred ovu berbu svoje podrumske kapacitete »oboružao« novim bačvama i tankovima.

