KRK Već cijelo desetljeće Krčani završetak klimatološkog ljeta, a s njime i glavnine turističkog šušura u svome gradu obilježavaju u znaku smokava, rasprostranjenog ali još donedavna nedovoljno dobro iskorištenog voća koje je oduvijek činilo važnu sastavnicu lokalne gastronomije. Tako je i ovogodišnje, jubilarno, 10. po redu izdanje »Dana smokava« tom voćkom (koja upravo ovih dana dozrijeva) ispunilo centralni gradski trg – Velu placu na kojoj se po već uhodanom receptu Krčanima i posjetiteljima tog grada nude svakojaki proizvodi temeljeni upravo na »smokvenoj bazi«.

Prodajna izložba

Ljubitelji ove plemenite mediteranske voćke na kojoj su, posebice u onom njenom najpopularnijem, sušenom obliku odrastale generacije Bodula, sve do nedjelje ponovo će dolaziti na svoje jer će se u sklopu ove tradicionalne gastro manifestacija imati priliku uključiti u prodajnu izložbu proizvoda od smokava, ali i u niz zanimljivih popratnih edukativno-kreativnih odnosno kulturno-zabavnih događanja koje je za ovu prigodu osmislio i pripremio TZ grada Krka. Uz to, čak se sedamnaest ugostiteljskih objekata s područja grada priključilo Danima smokava i to kroz služenje niza maštovitih slatkih i slanih jela spravljenih od smokava, a koja će idućih dana biti na njihovim jelovnicima. Osim svježih i sušenih smokava, tradicionalnih smokvenjaka i različtih inačica tog popularnog domaćeg kolača posjetitelji manifestacije na kčrkom starogradskom trgu imat će priliku uživati i u džemovima odnosno rakijama od smokava, kao i u tortama, krostatama i brojnim drugim smokvenim delicijama.

Tri radionice

Za onaj zabavni dio pratećeg programa doznali smo jučer od Nataše Jurine, direktorice TU-a TZG-a Krka, zaduženi su članovi brojnih lokalnih udruga pa će se tijekom vikenda na Veloj placi u večernjim satima redati nastupi Vokalne skupina »Bona forma«, Dječjeg pjevačkog zbora »Mići Boduli«, a potom i Klape »Nono«. Za sve kreativce smo ove godine ondje pripremili i tri zanimljive radionice, kaže čelnica krčkog TZ-a od koje smo doznali da će ona smještena u krčki bar »Volsonis« biti posvećena izradi marmelade od smokava. Preostale dvije, koje se održavaju na placi, okrenute su modeliranju odnosno izradi keramičkih smokava te filcanju vune.