ZAGREB - Očitovanje farmaceutske kompanije Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd. o višemilijunskom dugovanju prema HZZO-u nastalom na temelju ugovorenog »payback« modela u razdoblju od 2010. do 2012. godine očekuje se danas u Direkciji HZZO-a. Ako očitovanje izostane, ili ponuda ne bude prihvatljiva, ostaje još vrlo malo vremena za dogovor, a onda će se ići na naplatu potraživanja sudskim putem.

U HZZO-u su spremni na nagodbu kakvu je farmaceutska tvrtka Shire ponudila prethodnoj garnituri u HZZO-u, a kojom bi se u određenom vremenskom razdoblju od više godina HZZO-u podmirila ukupna vrijednost od 6,3 milijuna kuna. Iako je riječ o gotovo upola manjoj svoti od one koju tvrtka duguje, nacionalnom osiguravatelju stalo je do bilo kakve naplate, jer vrijeme do zastare dugovanja neumitno curi.

I u HZZO-u i u tvrtki Shire ustežu se od komunikacije s medijima jer je, kažu, riječ o osjetljivim poslovnim pregovorima. U HZZO-u su, kažu, svjesni toga da im je zastara »za vratom« i postupat će u najboljem interesu HZZO-a i osiguranika. Spomenuti je dug, podsjetimo, nastao zbog nepodmirenja određene količine skupih lijekova na što se obvezala Shireova prethodnica, tvrtka Solpharm u vlasništvu Dijane Šucbah Mrsić. Nejasno je zbog čega se naplata duga nije dogovorila ranije, pa čak ni nakon što je tvrtku preuzela multinacionalna kompanija iz Irske. Lani je u HZZO stigao prijedlog nagodbe, ali je navodno ostao bez ikakvog odgovora.