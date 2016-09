ZAGREB - Većina analitičara smatra da je ishod nedjeljnih parlamentarnih izbora odlučila činjenica da je predsjednik SDP-a Zoran Milanović na njima upotrijebio istu političku taktiku kao i na prethodnim, zanemarujući istovremeno činjenicu da je HDZ 11. rujna imao novog čelnog čovjeka. Tako profesor Žarko Puhovski smatra da je Milanović svojom retorikom u izbornoj kampanji dio svojih potencijalnih birača ostavio kod kuće.

– Na primjer rekao je da mu se fućka za pozdrav Za dom spremni. A jasno određenje oko tog pozdrava sveto je za veliki broj ljudi koji bi inače glasali za njega. Bilo je to jadno ulizivanje braniteljima. I to mu je puno više naštetilo nego ono što je govorio o Plenkovićevoj majci. Osim toga sada se odjednom nakom 15 godina, koliko je proveo u visokoj politici, sjetio da ima djeda ustašu. Što se to sada promijenilo otprije 15 godina da se tek sada toga sjetio – rekao je Puhovski.

On priznaje da se Milanović u cijeloj svojoj karijeri uvijek jasno određivao i o ustaštvu i njegovim pozdravima, ali da je sada jako pogriješio što je usred kampanje išao s time eksperimentirati.

Ponovljena

– Riječ je o tome da u politici za birače postoji samo ono što je danas. Onog što je bilo prije samo par godina ljudi se ne sjećaju. Pogotovo se toga ne sjećaju mladi birači od kojih su neki sada prvi put izašli na birališta. Oni se ne sjećaju toga da je Milanović branio manjine, posebno srpsku. Oni samo znaju za šaku jada, da mu je djed ustaša i da mu se fućka za pozdrav Za dom spremni – rekao je Puhovski.

On smatra da je Milanović ponovio istu taktiku s prošlih parlamentarnih izbora zanemarujući činjenicu da mu se protivnik promijenio.

– Umjesto Tomislava Karamarka čije su prijeteće poruke zbile ljevicu pa su ljudi glasali za SDP bez obzira na tadašnju Milanovićevu retoriku, sada je na čelu HDZ-a Andrej Plenković. Njega birači ljevice ne osjećaju kao prijetnju pa su zato nezadovoljni Milanovićem ostali kod kuće. A druge lijeve alternative nije bilo – Orah je propao kao i Laburisti, a Josipović se nije ni kandidirao što mu je po meni bio veliki propust jer ne bi bio bez šanse – rekao je Puhovski.

Što se tiče HDZ-a, Puhovski smatra da je ova stranka napravila jako dobar potez što je na njeno čelo došao europarlamentarac Andrej Plenković koji je inzistirao na umjerenosti.

Ovlaštenik stranke

– Osim toga HDZ-ovo vam je biračko tijelo kao tijesto. Kod njih kao da je predsjednik stranke samim svojim izborom ovlašten mijesiti to tijelo u skladu sa svojim likom i djelom. Predsjednik HDZ-a je za biračko tijelo ove stranke samim svojim izborom postao svojevrsni ovlaštenik koji svojim članovima kao da kaže – ja sam predsjednik stranke i vi ćete biti uz mene. Naravno, i tu postoje izuzeci kao što je bilo 2000. kada je HDZ bio u šoku kada je umro Franjo Tuđman ili 2011. kada se stranka mjesec dana uoči izbora našla na optuženičkoj klupi pa je Jadranka Kosor morala spašavati što se moglo. Ali to su iznimke – rekao je Puhovski.

Na neki način, Plenkovićeva umjerenost pobijedila je Zorana Milanovića, ali i Tomislava Karamarka odnosno sjećanje birača na period dok je on bio šef HDZ-a i predvodnik Domoljubne koalicije.