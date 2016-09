ZAGREB - Predsjednik SDP-a Zoran Milanović u subotu je, u sklopu predizborne kampanje, boravio u Vukovaru, a mediji su prenijeli da su ga lokalni HDZ-ovci tamo vrijeđali i da je on na to, više za sebe, rekao »šaka jada«.

Vukovarski SDP jučer je priopćio da su krivci za taj incident čelni ljudi HDZ-a u tom gradu. »Čin zviždanja, vrijeđanja i neumjesnog dobacivanja koji je potaknut od strane predsjednika HDZ-a Vukovar, Damira Barne, i potpredsjednika gradskog vijeća Philipa Karaule, u najmanju je ruku sramotan! Na opće čuđenje prisutnih građana, HDZ Vukovar ni u jednom trenutku nije skrivao gnjev i bijes te sramotno i nekulturno ponašanje«, navodi se u tom priopćenju.

– Dok je Milanović prolazio centrom Vukovara prvo mu je prišao HDZ-ovac Ćibarić i pitao ga zašto cijelu njegovu stranku naziva lopovskom. Milanović je zastao i objašnjavao mu da uvijek govori samo o vodstvu. Onda je krenuo dalje i kod HDZ-ovog štanda, gdje je bilo dvadesetak ljudi, na poticaj Barne i Karaule su mu zviždali i dobacivali. Ne znam je li im on tada što odgovorio, ali to je sa strane HDZ-a bilo ispod svake razine, rekao nam je jučer Goran Bošnjak, predsjednik vukovarskog SDP-a.

No, Barna tvrdi da si je Milanović sam kriv za sve neugodnosti što ih je doživio u Vukovaru.

– Činjenica je da je Ćibarić naš član, ali doista mi nije poznato što je Milanović imao s njim prije nego što je prošao pokraj našeg štanda. Možda je bio nervozan, ali neosporno je da nam je dobacio: Što, došli ste huškati. A mi smo imali druženje s građanima i pojma nismo imali da Milanović dolazi u Vukovar. Da, naši su na tu njegovu provokaciju reagirali, no nije to bilo zato što sam ih ja nagovorio. Uostalom, kad je Milanović shvatio da mi nismo tu bili zbog njega, ispričao se Karauli. To je puna istina, kazao nam je Barna.