Ja sam zadnja osoba prema kojoj bi trebao usmjeriti svoje strelice gorčine ili frustracije. U politici sam svašta doživio, ali me svejedno vrijeđa da me proziva baš Linić koji je nekoliko puta sjedio u studiju kod Velimira Bujanca, čovjeka koji se slikao u nacističkoj uniformi i time pokazao koje su njegove vrijednosti

Eto i to se dogodilo – bivši gradonačelnik Rijeke Slavko Linić izravno je prozvao svoga nasljednika na Korzu 16 Vojka Obersnela za političko kompromiterstvo i za nedostatak adekvatne kritike prema Zoranu Milanoviću zbog niza političkih autogolova u izbornoj kampanji.

Je li to počeo bratoubilački rat?

– Ne znam. Moram priznati da sam neugodno iznenađen stavom Slavka Linića u dijelu koji se odnosi na mene osobno. Mogu razumjeti da je pun gorčine nakon svega onoga što je prošao u proteklih godinu i pol dana. Ja sam zadnja osoba prema kojoj bi trebao usmjeriti te svoje strelice gorčine ili frustracije. U politici sam puno naučio od Slavka Linića, slagao sam se s mnogim njegovim stavovima, ali nismo isti i oko nekih stavova se ne možemo nikada složiti. Zadnja sam osoba koju bi trebalo prozivati da ustručava javno reći svoj stav. Iznosio sam ga i kada su mnogi drugi šutjeli, i oko teme ustaškog pozdrava i sličnih stvari. Praktički sam jedini u SDP-u vrlo jasno osudio ponašanje splitskoga gradonačelnika i tada člana SDP-a Ive Baldasara koji je želio pomiriti nešto što se pomiriti ne može svojim prisustvom na polaganju vijenaca na spomenik na kojemu je bio uklesan ustaški pozdrav. Vrlo jasno sam iskazivao neslaganje s odlukama vlade, bez obzira na to je li to bila vlada Zorana Milanovića, Jadranke Kosor, Ive Sanadera. Navest ću primjer kada sam žestoko kritizirao vladu Zorana Milanovića zbog promjena poreznih stopa koje su za posljedicu imale veliki udar na proračune jedinica lokalne samouprave. Vjerujem da se i vaši čitatelji sjećaju naslova – Oprosti im bože jer ne znaju što čine. Kada je na politički dnevni red došlo do micanja Slavka Linića iz Vlade i stranke, prvi sam kritizirao takvo ponašanje, ne vodeći računa o svojoj političkoj budućnosti. Lakše bi bilo ne suprotstavljati se stranačkom vrhu, ali procijenio sam da moja reakcija s ljudskog i kolegijalnog aspekta mora biti takva jer se radilo o čovjeku koji je gradio SDP Rijeke, a i Hrvatske. Tvrdnje da mislim o sebi, a ne o SDP-u su smiješne. Upravo suprotno, smatram da SDP nije ni Zoran Milanović, ni Slavko Linić, ni Vojko Obersnel, niti bilo tko drugi osobno i pojedinačno. SDP je postojao prije nas i postojat će poslije nas. U tom kontekstu su mi ovakve optužbe čudne. Ne znam, možda je bilo vruće...

Neću se kandidirati za predsjednika SDP-a Koga podržavate u utrci za novoga predsjednika? – Kao prvo ne znam tko će se javiti. Stranačka tijela nisu donijela odluku o raspisivanju izbora, iako su neki sami najavili kandidature. Sačekat ću da vidim službene kandidate. Ali javno podržavanje i kampanja koja je vođena na zadnjim unutarstranačkim izborima nije donijela ništa dobro, već je dovela do podjele i pasivizacije jednoga dijela članova. Kampanju treba voditi odgovorno, stranka je važnija od svakoga od nas pojedinačno. Ni na zadnjim izborima se nisam opredijelio javno. Linić smatra da sam time dao podršku Milanoviću, a Milanović vjerojatno smatra da sam time dao podršku Komadini. Predsjednika biraju svi članovi i ne vidim da je potrebno upirati prstom u bilo koga. Hoćete li se vi možda kandidirati za predsjednika SDP-a? – Ni slučajno, hvala.

Neotvorene teme

Zašto je onda do njih došlo, što je kontekst prema vašoj ocjeni? Jeste li se vi uopće čuli s Linićem u zadnje vrijeme?

– Nisam se čuo s njim od prije ljeta kada smo zajedno popili kavu. Nije bilo naznaka ovakve reakcije. Je li riječ o trenutku nepromišljenosti, je li utjecala velika vrućina ili možda je to nekakva artiljerijska priprema za nešto što možemo očekivati na lokalnim izborima.

Dakle, ipak je moguće da je kontekst politički?

– Činjenica je da je SDP izgubio izbore, da veliki dio naših birača diljem Hrvatske nije na njih izašao što nam je vrlo jasna poruka da nešto treba mijenjati u budućoj politici SDP-a. Na to sam dosta puta upozoravao. SDP se mora vratiti svojim izvornim vrijednostima socijaldemokracije, više pažnje posvećivati temama poput solidarnosti, pravednosti, socijalnoj ekonomiji koja neće biti bazirana na isključivo tržišnim principima. Bez obzira na tržišnu ekonomiju država mora osigurati dobro zdravstvo i socijalnu zaštitu, sustav obrazovanja, sporta, kulture, a to je moguće samo uz pravednu poreznu politiku kojom će se osigurati dovoljno novaca za takve djelatnosti. Moramo znati objasniti biračima po čemu se ta politika razlikuje od ekonomske ili porezne politike desnice. Procjenjujem da su nas birači kaznili jer nismo na ispravan način artikulirali te teme, a mnoge od njih nismo ni otvorili u ovoj kampanji. Ali to nije nešto što se dogodilo jučer. Na pogrešnu retoriku upozoravao sam i puno ranije, ali nije me se slušalo. Postoji veliki broj ljudi koji je zadnjih desetak godina obilježio političku scenu unutar SDP-a. Jedan od njih je i Slavko Linić koji je i sam kreirao neke politike koje je građanima trebalo bolje objasniti, jasnije objasniti ciljeve nekih mjera.

Linić upozorava na loše stanje u riječkom SDP-u. Vaša ocjena?

– Ne bih se složio. Volio bih da mi netko argumentira takvu tezu. Riječki SDP je ostvario izuzetne rezultate na svim izborima koji su održani u proteklih nekoliko godina – oba kruga izbora za europski parlament, predsjedničkih izbora, lokalne izbore, u konačnici do zadnjih izbora. U Rijeci je ostvaren izuzetan rezultat. O čemu mi govorimo – da je takav rezultat u ostatku Hrvatske, danas bi SDP formirao vladu. Dobili smo 43,4 posto, to je zanemariv pad u odnosu na prošle izbore, ali u ovim okolnostima to je logično. Riječ je o izvrsnom rezultatu i činjenica je da građani Rijeke koji izlaze na birališta nisu promijenili svoje promišljanje. U politici sam svašta doživio, ali me svejedno ljudski vrijeđa da me za moje nereagiranje na neke izjave Milanovića s kojima se ne slažem, o čemu sam govorio na presici SDP-a pred desetak dana, a koje se tiču neosude ustaštva, proziva baš Linić koji je nekoliko puta sjedio u studiju kod Velimira Bujanca, čovjeka koji se slikao u nacističkoj uniformi i time pokazao koje su njegove vrijednosti. Linić me proziva iako se stavio na raspolaganje političkoj opciji u kojoj se skrasio, između ostalih, Ivo Baldasar za kojega je poznato što je i kako radio. Svim čitateljima Novog lista poznat je moj stav prema antifašizmu i pokušajima rehabilitacije bilo kakvog oblika fašizma ili ustaštva, o čemu sam bezbroj puta javno govorio. Slavko Linić često spominje šamaranje, a ako je netko nekoga ošamario, Slavko je ošamario Riječane, riječki SDP i mene osobno, dovevši u europsku prijestolnicu kulture Milana Bandića da nam priča kako je od Zagreba učinio europski grad. Europska prijestolnica kulture s europskim vrijednostima je ipak Rijeka, a ne Zagreb.

Zbiti redove

Bojite li se za budućnost SDP-a?

– Dugo sam u SDP-u, praktički od njegova osnutka 1990. godine. Prošao sam s tom strankom faze s tri saborska zastupnika i kada nam je predviđan nestanak. To se nije dogodilo onda, a još je manje vjerovatno da će se dogoditi sada. Treba zbiti redove, promisliti o onome što se radilo i kako će se raditi ubuduće. Treba više pažnje posvetiti izvornim načelima socijaldemokracije i SDP će ostati vodeća stranka na ljevici.

Ima li SDP uopće kadrovski potencijal? HDZ je bezbolno prevladao odlazak Karamarka i u potpunosti pogodio s Plenkovićem. Može li SDP isfurati neko novo lice?

– S obzirom na broj naših članova, ima i te kako ljudi koji bi mogli preuzeti tu dužnost. Potencijala ima, a to koliko se HDZ promijenio, vidjet ćemo kada se izaberu ministri. Bit će zanimljivo gledati hoće li i dalje tamo sjediti neki genijalci poput Hasanbegovića, Šustara, Nakića i sličnih. Ovo sada je uspješna kozmetička promjena koja je dala rezultate na izborima, dobrim dijelom i krivnjom SDP-a.