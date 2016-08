Koalicija »Za premijera« u X. izbornoj jedinici predstavila je u subotu na konferenciji za novinare u Splitu svoju listu, a njihov kandidat za premijera zagrebački gradonačelnik Milan Bandić verbalno se sukobio s novinarima zbog pitanja upućenoga splitskome gradonačelniku Ivi Baldasaru o tome zašto dio branitelja nije znao da će biti održana konferencija za novinare, te njemu osobno o mogućoj gradnji novoga stadiona NK »Dinamo«.

Premijerski kandidat koalicije »Za premijera» Milan Bandić najavio je da će, među ostalim, kada bude premijer, izvan sezone građani plaćati upola manju cestarinu na auto-cestama, omogućit će im bolji standard, te da će u Splitu biti Ministarstvo prometa, a u Dubrovniku Ministarstvo turizma.

Poručio je da se može slobodno šetati bilo kojim kutkom Hrvatske, Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge zemlje bivše Jugoslavije. Rekao je da su »HDZ i SDP lice i naličje hrvatske politike, odnosno pismo-glava«. Po Bandiću, »SDP nije socijaldemokratska, a HDZ nije domoljubna stranka koja štiti nacionalne interese već su obje interesne stranke«. Istaknuo je kako njihovu koaliciju od drugih razlikuje pet kvaliteta - znanje, struka, kompetencija na uštrb podobnosti, odgovornost i odlučnost.

»Praksa je bila svih šest 'Pirovih pobjeda' SDP– a i HDZ– a da među sobom trebaju podijeliti plijen. Stil i način rada im je bio takav da bio netko sposoban ili ne bio je tamo gdje treba«, izjavio je Bandić. Istaknuo je kako je druga ishodišna točka koalicije i njega kao budućega premijera – zaposliti hrvatske ljude, vrednovati rad, prestati honorirati nerad i dijeliti ne zarađeno.

»Hrvatski ljudi žele raditi samo ih netko treba staviti u brazdu da oru poput mene i drugih ljudi koji tako zarađuju kruh. Ono što me također ražalostilo to su tri bijele kuge kao 'rak-rana' u Hrvatskoj koja demografski umire. To je taj policentrični ravnomjerni razvoj Hrvatske«, rekao je Bandić.

Najavio je da će zadnjega dana ovoga mjeseca u Zagrebu biti usvojen institut majke odgajateljice koja će nakon trećega poroda dobiti prosječnu plaću u zemlji u iznosu od 5500 kuna jer je u Hrvatskoj glavni problem obitelj i demografska obnova. Po Bandiću, budući premijer mora biti na tragu okupljanja i ujedinjavanja, te jačanja hrvatskoga zajedništva, treba biti predan radu i solidarnosti s onima koji nemaju, te da se mora s ljubavlju odnositi prema čovjeku, Bogu i hrvatskom narodu jer su to stvari koje trebaju imati ljudi koji će ubuduće voditi zemlju.

Prvi na listi u X. izbornoj jedinici splitski gradonačelnik Ivo Baldasar u svom vrlo kratkom obraćanju rekao je da je njihov program jednostavan, da ne žele obećavati kao neki 200 tisuća novih radnih mjesta i pri tome ostati 'živ' i proći bez ikakvih posljedica. Poručio je da se svi moraju boriti na svoj način za svoje gradove i sredine jer su im interesi zajednički. Dubrovčanin Pero Vićan, treći je na listi Koalicije »Za premijera« i izjavio je da mu je čast što se našao »u tom pobjedničkom društvu«, te da »nije tu da bi priskrbio nešto sebi s obzirom da je do sada sve ostvario u gospodarskom, privatnom i političkom životu«.

Baladasar istaknuo potporu branitelja, zbog postavljenih pitanja o dijelu branitelja Bandić medije optužio za 'goebbelsovsko ponašanje'

Nakon što je Ivo Baldasar novinarima istaknuo da su predstavnici braniteljskih udruga došli podržati koaliciju »Za premijera«, novinari su zamolili Baldasara da objasni zašto je dijelu branitelja rečeno da dođu na kavu bez spominjanja konferencije za medije. Baldasar je odgovorio je da je svim braniteljima rekao o čemu se radi i da ih je obavijestio kako traži njihovu podršku.

U razgovor novinara i Baldasara uključio se i Milan Bandić i medije optužio za »goebbelsovsko ponašanje« jer su, ustvrdio je »branitelji najosjetljivije pitanje«, a slično je reagirao i na njemu postavljeno pitanje o mogućoj gradnji novoga stadiona NK »Dinama«. Kada ga je novinar upozorio na neprimjereno ponašanje Bandić mu je odgovorio »da još nije naučio kako razgovarati s budućim premijerom«.

Po završetku konferencije za novinare predsjednik Hrvatskoga društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Ivan Turudić izjavio je da je »zajedno s predstavnicima ostalih županijskih udruga u duhu dobre volje došao u prostorije Ive Baldasara družiti se s gradonačelnikom, a da sa ostalim nisu bili upoznati«.

»Osobno i u ime Udruge logoraša ne mogu davati potporu Milanu Bandiću i Ivi Baldasaru, ali isto tako ni ostalim političkim opcijama jer nema za to nikakvoga smisla. Udruge ne vide smisao da se u ovome trenutku negdje svrstavaju. Možemo dati potporu nekoj budućoj izabranoj vladi ako bude radila u našem interesu, u interesu branitelja i hrvatskoga naroda«, rekao je Turudić.

Objasnio je kako se to prvenstveno odnosi na dio zakona o hrvatskim braniteljima koji je pripremljen i koji bi trebalo donijeti te istaknuo kako ispunjenje svih zahtjeva hrvatskih branitelja treba biti jedan od osnovnih uvjeta Srbiji na njezinu putu u EU.

»Bez toga hrvatski branitelji, siguran sam i to ovdje mogu otvoreno tvrditi hrvatskoj javnosti, neće dati potporu nikome. Apsolutno nikome«, ustvrdio je Turudić.

Splitski gradonačelnik Ivo Baldasar ispričao se novinarima zbog ponašanja na konferenciji za novinare kandidata za premijera koalicije »Za premijera» Milana Bandića.