ZAGREB Iz Mosta su najavili da će od budućih partnera u Vladi zatražiti jamstva, kojima će bilo HDZ bilo SDP dokazati da će biti vjerodostojan partner i da u eventualnoj suradnji u Vladi neće imati figu u džepu. Te svoje uvjete Most planira i službeno objaviti najranije tijedan dana prije izbora, pa zasada njihovi dužnosnici nerado govore o tome kakva će jamstva tražiti od budućih partnera.

– Ta će jamstva onaj tko bude želio s nama u Vladu morati dati i prije nego se Vlada potvrdi, odmah po formiranju Sabora. Postoje neke stvari koje su odrađene i pripremljene i samo zbog toga što je HDZ rušio Vladu, ili je predsjednik Sabora Željko Reiner odbijao staviti to na dnevni red nisu usvojene – pojašnjava nam sugovornik iz Mosta.

Načelni dogovor

Kaže da će Programsko vijeće te stranke još usuglasiti koja će to jamstva točno tražiti, da ih neće biti previše, ali da će ispunjavanjem tih uvjeta pokazati je li spreman mijenjati stvari u Hrvatskoj, ali i u ponašanju na domaćoj političkoj sceni.

Iako o dogovoru Mostovih programskih stratega na kraju ovisi što će biti jamstva, naš sugovornik ističe da je zakon kojim bi se smanjila prava dužnosnika u razdoblju od 12 mjeseci nakon odlaska s dužnosti, kad dužnosnici šest mjeseci imaju pravo na punu plaću, a sljedećih šest na pola plaće spreman, ali da HDZ nikada nije imao volju usvojiti ga zajedno s mostovcima u parlamentu.

– To bi moglo biti jedno od jamstva, neka usvajanjem tog prijedloga i prije nego smo formirali Vladu pokažu da su spremni na stvarnu suradnju u Vladi, a ne samo na načelni dogovor kako bi se Vlada formirala, kaže naš izvor iz Mosta. Dodaje da bi budući partner dobru volju mogao pokazati i usvajanjem izmjena Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, za koji su se uvijek tražile izlike da ne dođe na dnevni red saborske sjednice.

– Te izmjene nisu nikakve radikalne izmjene, i Mostu su se pridružili još deseci zastupnika pa čak i iz HDZ-a, a pojedini i iz oporbe, no o njima se nikada u parlamentu nije raspravljalo. Tvrde da se zakon ne može mijenjati bez Europske centralne banke, pa mi smo predložili samo da revizija može provjeravati poslovanje HNB-a. Imaju to i ostale europske zemlje. Ako žele pokazati dobru volju, mogu odmah nakon sastavljanja novog Sabora i to staviti na dnevni red – kaže naš sugovornik iz Mosta.

On kaže da nije siguran da će obje te stvari biti među jamstvima, ali radi se o tome da Most ovaj put želi vidjeti da će njegov partner u Vladi doista surađivati, da će provoditi ono na što su dva glavna politička bloka pristala u pregovorima prije formiranja Vlade. Među tim točkama mogao bi se naći i zahtjev za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu.

Dvostruka igra

– Nećemo ovaj put ići na povjerenje, tražimo jamstva, ako ih netko nije spreman dati, onda nemamo što raditi u Vladi. Onda je bolje da je i ne formiramo, jer ako netko bude igrao dvostruku igru, ta Vlada je osuđena na propast, a takva nam ne treba. Zato se ta jamstva koje god se konkretne stvari budu u njima spominjale više tiču ponašanja budućeg partnera, a manje baš određenog zakona – zaključuje naš sugovornik iz Mosta.