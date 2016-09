Most i HDZ blizu su dogovora o tome da se u Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ugradi odredba kojom bi se priječila kandidatura osoba koje su osuđene za kaznena djela protiv službene dužnosti ili zloupotrebe položaja. Miroslav Šimić iz Mosta kazao nam je da još nije precizirano kako bi ta odredba glasila i što bi njome sve bilo obuhvaćeno, ali suglasnost između pregovarača je visoka i nada se da će to ubrzo, možda već na novoj rundi pregovora početkom sljedećega tjedna biti detaljno dogovoreno.

Ideja Mosta je da se zabrani kandidatura osobama koje su osuđene za kazneno djelo protiv službene dužnosti, zloupotrebu ovlasti i položaja, a u to bi uključili i kaznena djela korupcije. Osobama osuđenima za takva kaznena djela kandidatura bi bila onemogućena do isteka rehabilitacijskog roka. Šimić je kazao da bi ta odredba, baš kao i druge odredbe o zabrani kandidiranja, trebale biti u svim izbornim zakonima, a ne samo u Zakonu o izboru zastupnika u Hrvatski sabor kako je sada. Dakle, takve odredbe trebalo bi ugraditi i u Zakon o lokalnim izborima, Zakon o izborima zastupnika iz Hrvatske u Europski parlament i u Zakon o izboru predsjednika.

Prema sadašnjem zakonu birači i stranke ne smiju kandidirati osobu koja je pravomoćno osuđena na bezuvjetnu zatvorsku kaznu od najmanje šest mjeseci i ako u trenutku raspisivanja izbora ta osoba služi kaznu ili čeka na njeno izvršenje. Također ne mogu biti kandidirane osobe kojima nije istekao rehabilitacijski rok, a osuđene su za najteža kaznena djela, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (u to ulaze genocid, ratni zločin, terorizam) i kazneno djelo teškog ubojstva.

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor posljednji je put mijenjan u veljači prošle godine, a u rujnu je Ustavni sud ukinuo više odredbi, uz ostale i onu koja je zabranjivala kandidaturu osobama koje su osuđene za kazneno djelo protiv službene dužnosti, zloupotrebe položaja i ovlasti, a kojima nije istekao rehabilitacijski rok. Ustavni sud time je otežao posao i Mostu i HDZ-u u ostvarenju njihove namjere. Ustavni sud ukidanje te odredbe opravdao je njenom nerazmjernošću, budući da je za to kazneno djelo zapriječena kazna od šest mjeseci do 12 godina zatvora. Također je kazao da su u glavi Kaznenog zakona u kojem su zloporaba ovlasti i položaja i druga kaznena djela, primjerice primanje mita, a u tim slučajevima nije bilo zabranjeno kandidiranje. Most i HDZ će prilikom formuliranja zakonskih odredbi morati voditi računa o odluci Ustavnog suda iz rujna prošle godine i odredbu formulirati u okviru koji je zadao taj sud. U protivnom, ta bi odredba ponovno mogla biti ukinuta.