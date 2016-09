Sve što potrošači u ovom trenutku imaju samo je ministrovo obećanje da inspekcija do kraja godine neće kažnjavati građane koji još nisu ugradili razdjelnike. No to nije nikakva odluka sročena u dokument, budući da ministar niti ne može zakon staviti izvan snage, upozoravaju iz udruga potrošača

Izmjena pravilnika prije nove ogrjevne sezone, po kojem će se obračunavati potrošnja toplinske energije iz toplana i kotlovnica samo je kozmetička promjena nakon koje pravih potrebnih promjena neće biti – komentar je Slavenke Žuže iz riječke udruge Pingvini, koja okuplja Riječane ogorčene zbog visokih Energovih računa za grijanje. Igor Vujović iz Društva Potrošač uvjeren je pak kako su obećanja i pozivi ministra gospodarstva Tomislava Panenića građanima koji još nisu ugradili razdjelnike da ne žure s tim, bila samo predizborna, jer je Zakon o tržištu toplinske energije i dalje na snazi, a nalaže ugradnju razdjelnika do kraja godine.

Promjena formule

Dogodit će se, kaže, da će 40 posto stanova i poslovnih prostora koji razdjelnike još nisu ugradili to morati učiniti u vrlo kratkom vremenu, do sredine listopada, kad kreće ogrjevna sezona, pa je realno očekivati da će velik dio tog posla biti, napominje Vujović, loše odrađen.

– Sve što potrošači u ovom trenutku imaju samo je ministrovo obećanje da inspekcija do kraja godine neće kažnjavati građane koji još nisu ugradili razdjelnike. No to nije nikakva odluka sročena u dokument, budući da ministar niti ne može zakon staviti izvan snage. Pet do dvanaest, svi će na kraju morati ugraditi razdjelnike, posao će biti 'sfušaren', a sva obećanja ostati ludom radovanje – kaže Vujović.

Podsjetimo, na trećoj sjednici Panenićevog povjerenstva koje treba odlučivati o sudbini razdjelnika, održanoj u utorak, odlučeno je da se prije početka ogrjevne sezone promijeni pravilnik kojim se obračunava potrošnja toplinske energije, i tako da svaka zgrada ubuduće ima svoj faktor koji bi u obzir uzeo i negrijane prostore, položaj stanova i slične faktore. Taj bi faktor trebali određivati ovlašteni inženjeri, za što će također trebati vremena. Također, promjena formule znači da će se još više potrošnje obračunavati po kvadraturi stana, odnosno da će se manje obračunavati prema onome što bilježe razdjelnici, čime njihova svrha, smatraju u udrugama potrošača, postaje još besmislenija.

Kozmetička promjena

– Ako razdjelnici budu bilježili malo impulsa, potrošnja će se više obračunavati po kvadraturi pa se postavlja pitanje koja je onda svrha ugradnje razdjelnika. Izmjena pravilnika nipošto nije rješenje, a i sami su predstavnici Ministarstva gospodarstva na sjednici povjerenstva naglasili kako je riječ o kozmetičkoj promjeni, ističe Slavenka Žuža.

Vujović dodaje i to kako se na zadnjoj sjednici povjerenstva jasno vidjelo da od veljače, kad je povjerenstvo osnovano, apsolutno ništa nije učinjeno, i da je sve bilo samo kupovanje vremena. Zakon koji građane obavezuje na razdjelnike i dalje je na snazi, pa nova Vlada može zaključiti kako svi moraju ugraditi razdjelnike do kraja godine. Niti ministrovo obećanje da inspekcija neće kažnjavati one koji razdjelnike ne ugrade za novu vlast ne mora ništa značiti, pa građanima prijete i visoke kazne i obaveza ugradnje.