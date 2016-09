ZAGREB Most i HDZ danas će nastaviti pregovore oko sastavljanja nove Vlade, a u oba tabora su neskloni iznositi svoja očekivanja od tog sastanka koji bi konačno trebao pokazati je li HDZ-u zaista prihvatljivo sedam Mostovih uvjeta, kao i Model po kojem bi se oni pretočili u zakone i odluke i prije nego bi bila formirana nova Vlada. U Mostu za razliku od pregovora nakon prošlih izbora, kad su u igri bili i HDZ i SDP, važu svaku riječ čak i u neslužbenim razgovorima jer su ih izborni rezultati i odluka Narodne koalicije da ni ne pokušava sastaviti Vladu, praktički »osudili« na suradnju s HDZ-om.

Sadam točaka

Oslabilo je to pregovarački potencijal Mosta, iako to nevoljko priznaju, a nekima od dužnosnika te stranke čini se da ga dodatno pokušava umanjiti i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković otvorenim pozivom HSS da sa svojih pet zastupnika koje je zaradio u koaliciji sa SDP-om pređe u desni tabor.

O kadrovskim pitanjima će se tek razgovarati - Čekam nastavak razgovora od prošlog puta, oko sedam jamstava i drugih pitanja. O kadrovskim pitanjima još ništa, o tome ćemo kad dođe vrijeme, kazao je kratko prije današnjeg dolaska u sjedište stranke Andrej Plenković, dok je Gordan Jandroković dodao da je cilj napraviti takav program i Vladu koja će imati potporu ne samo u parlamentu već i cijele hrvatske javnosti. Upitan je je li istina da je Most za sebe tražio sedam ministarstava. - Puno je bilo špekulacija ovih dana, no dosad još nismo razgovarali o kadrovskim pitanjima, ta tema će tek doći na dnevni red. Zasad je tema sadržaj i program, kaže Jandroković.

– Već na prvom sastanku, dva dana nakon izbora, HDZ-ovci su spominjali da će najvjerojatnije dobiti dva HSS-ova zastupnika, pa ne bi bilo iznenađujuće da su utjecali na ono što se u HSS-u trenutačno događa. Iako takvih pokušaja kad je Most u pitanju zasad nije bilo, a to je zato jer im trebaju svi naši zastupnici, ipak moramo biti oprezni, kaže nam jedan sugovornik iz Mosta. Dodaje da bi prelazak HSS-ovaca u tabor izbornih pobjednika osim slabljenja Mostovog utjecaja mogao biti motiviran i time što Plenković želi do 76 mandata koji će ga podržati u parlamentu doći bez manjinskih zastupnika, pa ga ne bi iznenadio dogovor s još nekim političkim opcijama, posebice sa zastupnicima pojedinačno.

– No ono što nas zanima je da HDZ nedvosmisleno pristane na predloženi model provođenja sedam točaka, a to je njihovo izglasavanje u parlamentu prije formiranja Vlade. Možemo razgovarati o tome da jednu iz tehničkih razloga moramo prolongirati za mjesec ili dva, napominje naš izvor. O broju ministarstava što će ih dobiti Most ili HDZ, i dalje tvrde, nije se razgovaralo.

Suzdržani u HDZ-u

No, iako mostovci i dalje žele odavati dojam da su teški pregovarači, ali da u javnost ne žele izlaziti dok se ne postigne dogovor oko svih točaka, pa i raspodjele dužnosničkih pozicija, teško se oteti dojmu da će ti pregovori završiti brzo bez drama kakve su se događale prije osam mjeseci.

U HDZ-u su također krajnje suzdržani oko pregovora s Mostom.

Konstruktivni optimizam U HDZ-u su svjesni i problema oko Mostovog zahtjeva da se kandidiranje na izborima zabrani osobama pravomoćno presuđenima za djela gospodarskog kriminala jer bi ga Ustavni sud mogao proglasiti protuustavnim. Bez obzira na sve u HDZ-u vezano za pregovore s Mostom vlada, kako je rekao jedan član vodstva stranke, »konstruktivni optimizam« oko činjenice da bi se prije formiranja Vlade u Saboru mogao izglasati za Most zadovoljavajući broj njihovih uvjeta.

– Ovo je krajnje delikatni trenutak u pregovorima i čvrst je dogovor članova vodstva da se u ovom trenutku ne puštaju ni neslužbene informacije o tijeku pregovora, rekao je jedan član užeg vodstva stranke. Drugi je rekao da u pregovorima »sve ide dobro, a rezultat ćemo objaviti kada završimo pregovore u paketu«. Neslužbeno se iz HDZ-a moglo čuti da bi recimo ispunjavanje uvjeta oko HRT-a, odnosno smanjivanje pretplate na 65 kuna, moglo dovesti do urušavanje ove institucije.

– Prethodno bi trebalo provesti restrukturiranje pa ako treba i otpuštanje dijela zaposlenih, a tek onda ići na smanjivanje pretplate. Ako se ona smanji odmah i sad, doći će do kolapsa na HRT-u. A što se tiče toga da ovrhe radi sama televizija, a ne vanjske kuće, to bi pak dovelo do povećanja troškova jer bi HRT morao zasposliti dodatne pravnike koji bi administrirali cijeli postupak, rekao je jedan član HDZ-a.