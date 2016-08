Za razliku od drugih regija čiji su identiteti samorazumljivi i prihvaćeni, za riječki identitet i njegovo priznavanje na razini države se još uvijek moramo boriti, izjavio je Danko Švorinić, predsjednik Liste za Rijeku dodavši kako je Rijeka jedini grad koji ima zabranu korištenja povijesne gradske zastave, štoviše usprkos bogatoj povijesnoj baštini regije, ona nije zastupljena na hrvatskom grbu – a bila je na mađarskom i austrijskom – a nema ni na putovnici.

– Identitet je sve samo ne nevažan. Upravo jačanjem riječkog i kvarnerskog identiteta možemo pozitivno utjecati na razvoj gospodarstva u regiji, konkretno mislim na jačanje regionalnih brendova i turističkog pozicioniranja na karti svijeta, kao što je to napravila Istra, istaknuo je.

– Povratak riječke trobojnice je dio takve priče i drago mi je što je inicijativa prepoznata dobila jednoglasnu podršku Gradskog vijeća Rijeke, koju neće moći ignorirati ni komisija koja na razini Ministarstva uprave treba potvrditi ovu odluku. Riječka trobojnica je na taj način postala simbol specifične riječke urbane priče, grada u kojem želimo graditi društvo različitosti, tolerancije i suživota. Na taj način smo ujedno zaštitili važan dio povijesti i gradskog identiteta ali i istaknuli ju kao simbol izrazito bogate urbane tradicije, grad koji je naprosto drukčiji od drugih, zaključio je Švorinić koji je uvjeren da u Rijeci nikada neće proći retorika kojoj smo svjedoci posljednjih dana.

– Najprije je zastupnik HDZ-a klasičnim govorom mržnje izvrijeđao romsku manjinu bez ikakvih posljedica od strane DORH-a ili stranke, a zatim je premijerski kandidat SDP-a u klasičnom šovinističkom stilu radi šake glasova izvrijeđao cijele narode s kojima smo trebali graditi dobrosusjedske odnose. Nakon ovakvih izjava koje svakodnevno čujemo u Hrvatskoj, moj glavni grad nije Zagreb već Rijeka.

Laura Marchig-Šesnić iz Liste za Rijeku izjavila je da na koalicijskoj listi zastupa upravo riječki odnosno fiumanski identitet. Lista za Rijeku godinama promovira nekoliko važnih inicijativa koje su ove godine pred realizacijom: povratak riječkog orla na gradsku uru i povratak povijesne riječke trobojne zastave. To su upravo simboli tolerancije i suživota, a dokaz za to je u činjenici da su riječka povijesna zastava i grb bezgranično iritirale sve nacionalizme koji su se pojavljivali na ovim prostorima: od mađarskog, preko talijanskog, jugoslavenskog i hrvatskog, u pokušaju da nam nametnu vrijednosti koje su nam strane.

Tea Mičić Badurina (PGS) podsjetila je da su u moderno doba riječki simboli zastave i grba prvi put pokazani javnosti 15.6.1990. godine na dan Sv. Vida na štandu RiDS-a kada je službeno je započela borba da se izvorni simboli grada vrate građanima Rijeke. Riječki grb se pojavio na zastavi no nažalost, zbog pristupa u propisima države skinut je napis Indeficienter, što znači nepresušan. Gradski su vijećnici 26.3.1998. usvojili odluku da se Rijeci vrati trobojna zastava, što je objavljeno u službenim novinama PGŽ-a ali je, budući da živimo u centralističkoj državi, tu odluku poništilo Ministarstvo uprave. “To je također jedan od razloga zašto se zalažemo za decentralizaciju, jer smatramo da imamo pravo sami odlučivati o našim simbolima” – zaključila je Tea Mičić Badurina.

Dorotea Pešić-Bukovac iz IDS-a osvrnula se na Rijeku Europsku prijestolnicu kulture istaknuvši kako je Rijeka time potvrdila kako je europski grad i nadodala “tragično je da se to ne prepoznaje na razini Hrvatske. Ministar Hasanbegović nije potvrdio novog intendanta HNK Ivana pl. Zajca i time pokazao koliko (ne)drži do europske Rijeke. Još gore je to što je novi predsjednik HDZ-a stao iza svog ministra i obranio njegovu odluku o nepotvrđivanju. To je dokaz da je HDZ ostao isti samo s novim licem.