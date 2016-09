Politički analitičar, profesor Tihomir Cipek, komentirao je za Dnevnik Nove TV trenutni postizborni razvoj događaja u Hrvatskoj.

Kako komentirate današnje poruke Zorana Milanovića. Je li on trebao dati neopozivu ostavku i kako vidite rasplet u SDP-u?

On je svakako trebao dati ostavku, što je zapravo i učinio. Neće se više kandidirati za mjesto predsjednika SDP-a, a i rekao bih da je time jedna epoha hrvatske politike završena. Tu epohu je karakterizirala jaka konfliktnost u politici, ona parola 'mi ili oni' tako da Zoran Milanović kao jedan usamljeni ratnik odlazi u horizont, u suton. Imao je i nekih pobjeda iza sebe, ali definitivno rat je izgubio i sad nastupa politika više tehnokratska, orijentirana na projekte, na djelotvornost, na suradnju s Europskom unijom, a njegovo vrijeme, kao uostalom i vrijeme njegovog konkurenta s druge strane Tomislava Karamarka je prošlo.

Možda se sad njih obojica sjećaju onog trenutka kad izlaze iz prostorija Mosta, zapravo se srdačno pozdravljaju i kažu: "Joj, idemo reć' da formiramo koaliciju". Nisu formirali koaliciju, obojica su otišli. Most je, dakle, uspio.

SDP-ovi koalicijski partneri na neki način mogu biti zadovoljni. SDP je samostalno osvojio svega 39 mandata. Je li to rezultat krive političke procjene. Kako to popraviti. Jesu li možda prilika lokalni izbori dogodine?

Pa mi imamo jedan mit te velike sinergije kao okupimo jako puno stranaka pa će rezultat biti bolji. Ovi izbori jasno pokazuju da je to bila pogreška. Mislim da će se unutar SDP-a pojaviti nezadovoljstvo jer su ostale stranke dobile dosta mandata. Lokalni izbori nisu dobra prilika da se to popravi jer nacionalne politika je jedno, a lokalna druga. Na lokalnoj su koalicije puno šire.

Zoran Milanović je danas svojom porukom praktički nekako uništio neke možda adute Mosta. Dakle, lijeva vlada neće biti moguća. Je li on tako možda izbio adute iz rukava Mostu sada kad je u pitanju postavljanja uvjeta?

Pa, jasno. Most više nema ljevicu kao partnera. Ostao je samo desni centar kao partner, a time su njegove pregovaračke pozicije sužene. Vidjet ćemo što će na kraju u tom pregovoru biti.

Kakva bi po vama trebala biti HDZ-ova pregovaračka platforma?

Prvo i osnovno je da predsjednik HDZ-a bude predsjednik Vlade. Drugo, treba dobro propitati te uvjete koje Most postavlja. Recimo, prvi uvjet je vezan uz to da se ukida postepeno bitno javno financiranje stranaka. Stranke su tu da predstavljaju javnost - javnost je treba i financirati. Zamislite da stranke financiraju moćni financijski bogati pojedinci. Onda će to biti njihove stranke, a ne stranke hrvatske javnosti.