Za razliku od prošlih nekoliko puta, ankete su vezano za jučerašnje prijevremene parlamentarne izbore poprilično promašile.

Izlazne ankete su na izborima 2015. godine prilično točno pogodile konačni rezultat, uz minimalno odstupanje od stvarnih podataka. Ovaj put, barem kad je riječ o dvije najjače opcije nisu. Narodnoj koaliciji su prognozirale 57 mandata, a na kraju je imala tri manje, dok je HDZ s partnerima "trebao" dobiti također 57 mandata, ali je dobio četiri više.

Blizu su izlazne ankete, pak, bile kad su u pitanju Most i Živi zid. Mostu se prognoziralo 12 mandata, a ostvario ih je 13. Koaliciji Jedina opcija predviđalo se sedam mandata a dobila ih je osam. Rezultat je pogođen u slučaju koalicije IDS-PGS-Lista za Rijeku - točno tri mandata, kao i u slučaju koalicije Za premijera Milana Bandića koja je osvojila dva mandata.

Još su dalje od stvarnosti bile predizborne ankete koje su provele dvije nacionalne TV kuće - RTL i Nova TV.

RTL-ova telefonska anketa je Narodnoj koaliciji prognozirala 62 mandata, HDZ-u 55. Prilično se točno ovo ispitivanje javnog mnijenja poazalo u slučaju Mosta kojem se nagovještavalo 12 mandata, a promašilo se u slučaju Živog zida koji je trebao dobiti samo tri saborska zastupnika.

NOVA TV je anketu provela metodom osobnog intervjua na 4.200 ispitanika. Ispitanici su se izjašnjavali o političkim preferencijama metodom tajnog izjašnjavanja (samostalno zaokruživanje liste na glasačkom listiću).

Ova je anketa u slučaju Narodne koalicije pogriješila samo za jednog zastupnika - Narodnoj koaliciji ih je prognozirala 55. No potpuno se netočnom pokazala u slučaju HDZ-a, kojem su se prognozirala 53 saborska mandata. Most je i ovdje bio prilično točno procijenjen - s dvanaest mandata, a u potpunosti je rezultat pogođen u slučaju Živog zida i njegove koalicije (osam mandata). Do velike pogreške došlo je kod Milana Bandića kojem su predviđali sedam mandata, a dobio je pet manje.