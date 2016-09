»Nisu me htjeli staviti na uočljivije posljednje mjesto. Ali nije važno. Kandidirao sam se da pomognem i dam podršku, ali kampanja je vođena sterilno, bez ideja, suradnje, konzultacija i nužnih prilagodbi. S takvom kampanjom, dobro smo i prošli«, ocjenjuje Mesić

ZAGREB - Idem sad u Pazin, pripajamo Istru domovini, opušteno je Stjepan Mesić jučer za naš list započeo komentar izbornoga neuspjeha Narodne koalicije, pripremajući se za put na današnje obilježavanje 73. obljetnice odluke o pripojenju Istre Hrvatskoj, nakon što preferencijalnim glasovima nije uspio osvojiti saborski mandat.

Mesić nije razočaran, premda pretpostavlja kako bi dobio više glasova da je bio na 14., posljednjem, a ne na 11. mjestu liste Narodne koalicije u prvoj izbornoj jedinici.

»Nisu me htjeli staviti na uočljivije posljednje mjesto. Ali nije važno. Kandidirao sam se da pomognem i dam podršku, ali kampanja je vođena sterilno, bez ideja, suradnje, konzultacija i nužnih prilagodbi. S takvom kampanjom, dobro smo i prošli«, ocjenjuje Mesić i tvrdi da se Milanović »nije snašao«. »Kada je otišao Karamarko, bila je to dobijena bitka. Na tome je trebalo graditi pobjedu. Ali došao je novi predsjednik, a oni su nastavili kao da se ništa nije dogodilo. Milanović je bio uvjeren da će pobijediti već time što je Karamarko otišao. Naravno da to nije dovoljno: HDZ je armija, stroj koji funkcionira. Mogao je bilo tko postati predsjednik nakon Karamarka, rezultat bi bio isti«, kaže bivši predsjednik.

On ne misli da Hrvatsku čekaju teški postizborni pregovori kao poslije prošlih izbora.

»Problema će biti, ali ne kao tada. I Most je valjda nešto naučio. Vlada bi mogla biti stabilna, pa u koaliciju će uzeti 'premijera'«, ironizira Mesić Milana Bandića. »Najbolje bi moglo biti manjinskim zastupnicima«, predviđa:

»Smanjit će pritisak na manjine i sudjelovati u izvršnoj vlasti«. Predviđa da se može očekivati »malo, ali ne puno« snižavanja tenzija koje je u proteklim mjesecima stvarala ekstremna desnica. »Karamarko jest otišao, ali ostali glavni barjaktari nacionalizma nisu«, upozorava Mesić.

Što se njegovoga ureda tiče, koji je protekla vlada ukinula zakonom, zasad ostaje sve po starom: »Zakon o ukidanju ureda vrijedi, ali moja je tužba na Ustavnom sudu. Čekamo odluku. Dotad, ja sam tu«.