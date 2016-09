"Pregovori će biti mučni i teži nego prošle godine. Zašto? HDZ se opekao s Mostom, Most je vidio kako je izgledala stvarna suradnja s HDZ-om, tako da će svi akteri biti još oprezniji, sumnjičaviji. Zato mislim da će taj proces biti još naporniji nego prošlog puta. Ovisno o tome koliko će Most biti tvrd u pregovorima, u jednom će trenutku morati doći do otvaranja pregovora i o velikoj koaliciji. Mislim da će to nužno doći na dnevni red."

ZAGREB - Jedna od mogućih opcija nakon izbora 11. rujna jest i velika koalicija HDZ-a i SDP-a, a Milanovićevo nejavno spominjanje majke Andreja Plenkovića kao »vojnog lekara« i odgovori iz HDZ-a na to, kao i onaj ružni ispad Milana Kujundžića kad je rekao da su neki od najbližih Milanovićevih suradnika čak i ubojice (!), neće utjecati na pregovore o velikoj koaliciji – ako do tih pregovora nakon izbora doista dođe. Tako smatraju naši sugovornici, sociolozi-analitičari dr. Dragan Bagić, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i dr. Sven Marcelić sa zadarskog FF-a.

Zanimljivu tezu ima Bagić. On smatra da će pregovori o novoj vladi poslije 11. rujna biti teži, mukotrpniji i sporiji nego oni prošlogodišnji.

– Pregovori će biti mučni i teži nego prošle godine. Zašto? HDZ se opekao s Mostom, Most je vidio kako je izgledala stvarna suradnja s HDZ-om, tako da će svi akteri biti još oprezniji, sumnjičaviji. Zato mislim da će taj proces biti još naporniji nego prošlog puta. Ovisno o tome koliko će Most biti tvrd u pregovorima, u jednom će trenutku morati doći do otvaranja pregovora i o velikoj koaliciji. Mislim da će to nužno doći na dnevni red. Koliko će biti plodonosni razgovori o velikoj koaliciji, ovisi upravo o onome koliko će pregovori s Mostom biti mučni – govori nam Bagić.

Kaže Bagić, budu li pregovori s Mostom trajali mjesecima, sve predizborne čarke HDZ-a i SDP-a se zaboravljaju, one neće biti presudna stvar. Nastaje nova situacija, osim toga pritisak javnosti će biti takav da će tražiti da se stvar razriješi. Bagić prognozira da će Most ipak imati 10-12 mandata i da će se bez njih vrlo teško moći sastaviti Vlada, ako nije vlada velike koalicije, ili pak vlada koalicije koja bi uključivala sve druge osim Mosta i jedne od dviju velikih stranaka.

– Ovo zaoštravanje između HDZ-a i SDP-a nije zapravo ništa s obzirom na to kako je to bilo u prethodnim kampanjama. Nakon 13 godina održana je prva međusobna debata predsjednika SDP-a i HDZ-a, sve to sada puno pomirljivije nego što je bilo na prošlim izborima – kaže nam Sven Marcelić. Sada se čini da će SDP proći nešto malo bolje nego na prošlim izborima, a HDZ slično kao na prošlim. Most će pasti, ali je doista moguća slična geometrija, s nešto manjim udjelom Mosta, ali s istim principom.

Marcelić smatra da je »velika koalicija najmanje nemoguća«. To nije primarna opcija ni jedne ni druge strane, nego je zadnja opcija. Ali ako se ponovi ista priča s prethodnih izbora, nije nemoguće da bude tako. Kaže da bi to mogla biti strateška postizborna priča. Ta bi koalicija imala apsolutnu vlast, iako ne bi sigurno bila lišena konflikta unutar sebe, misli Marcelić.