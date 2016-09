Sinčić je građane Duge Rese uvjeravao da Živi zid neće nakon izbora koalirati ni s Narodnom koalicijom niti s HDZ-om ili Milanom Bandićem. Uvjeren je i da neće doći do osipanja izabranih zastupnika iz njegove koalicije kao što se dogodilo Mostu nakon prošlih izbora, jer su njihovi kandidati, tvrdi, u svom radu dokazali da nisu oportunisti koji bi prvom prilikom unovčili svoj izborni rezultat

Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić izjavio je u srijedu kako će se njegova koalicija odmah u izbornoj noći proglasiti oporbom, jer im nije opcija suradnja s velikim strankama koje se ionako, uvjeren je, pripremaju za veliku koaliciju, već će svojom oporbenom ulogom spriječiti dvostranačku diktaturu i biti jedina brana demokracije.

Sinčić je građane Duge Rese uvjeravao da Živi zid neće nakon izbora koalirati ni s Narodnom koalicijom niti s HDZ-om ili Milanom Bandićem. Uvjeren je i da neće doći do osipanja izabranih zastupnika iz njegove koalicije kao što se dogodilo Mostu nakon prošlih izbora, jer su njihovi kandidati, tvrdi, u svom radu dokazali da nisu oportunisti koji bi prvom prilikom unovčili svoj izborni rezultat.

Glas za Most je glas za HDZ, glas za nas je glas za treću opciju

Ne vjeruje, pak, da će Hrvatska uskoro opet na izbore, jer ima "nekoliko dojava da je već puno toga pripremljeno za veliku koaliciju SDP-a i HDZ-a". "Upravo zbog mogućnosti da nastupi velika koalicija pozivam birače da glasaju za nas, jer ćemo mi svojom oporbenom ulogom spriječiti da imamo njihovu dvostranačku diktaturu te ćemo biti jedina brana demokracije", istaknuo je.

"Glas za Most jest glas za HDZ, to se zna, ali glas za nas je doista glas za treću opciju, i to opciju koja neće koalirati s prvom i drugom opcijom. Pogledajte kako su završile nekad jake stranke HSS, HSLS, Laburisti, što se sada događa Mostu koji je u velikom padu, pa nije upitno da za nas apsolutno nije uzaludno glasati, jer smo dokazali da i iz oporbe možemo puno napraviti, kontrolirajući institucije", rekao je Sinčić.

Naglasio je kako će Živi zid sva svoja važna obećanja realizirati iz oporbenih klupa, jer su u mogućnosti uvijek stvoriti snažan medijski pritisak, ali i angažirati velik broj građana za još snažniji pritisak. Za razliku od Mosta, za kojega je rekao da je participacijom u vlasti izdao svoj reformski program i biračko tijelo, Živi zid će sa svojom koalicijom, dodao je, i u oporbi biti uspješan kroz saborske odbore blokirati po građane štetne zakone.

Kontrolirat ćemo institucije koje su paralizirane zbog korupcije

"Kao saborski zastupnici kontrolirat ćemo i institucije za koje svi znamo da su gotovo paralizirane zbog korupcije, te ćemo se boriti protiv korumpiranog kadra i nezakonitosti u DUUDI-ju, HRT-u, HNB-u i Poreznoj upravi, jer ćemo samo kao saborski zastupnici moći sve njihove podatke dobiti na uvid", kazao je Sinčić.

Istaknuo je kako će glavna okosnica njihovog izbornog programa biti preusmjeravanje novaca iz financijskog u realni sektor, proizvodnju, zapošljavanje i obrazovanje. Samo u državni proračun za te namjene moglo bi se, tvrdi, sliti od 8 do 25 milijardi kuna, temeljem prekršajnih kazni koje se mogu naplatiti bankama, o čemu postoji odluka Ustavnog suda, ali DORH nema volju za to.