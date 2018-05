Plaže na Jadranu već su prepune kupača, a more je dosegnulo prave ljetne temperature. Najhladnije je na području Zadra gdje su temperature mora oko 20 stupnjeva, no samo malo južnije, mjeri se 23 stupnja

Nakon duljeg perioda kišnog i nestabilnog vremena, u tjednu koji je pred nama stiže pravo ljetno vrijeme, a temperature će na mjestima prvi put ove godine prelaziti granicu od 30 stupnjeva Celzijusa.

Državni hidrometeorološki zavod već za danas najavljuje pretežno sunčano i vrlo toplo, a ponegdje i vruće te sparno vrijeme .

- I dalje neće biti posve stabilno, pa je u unutrašnjosti uz lokalni razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar na kopnu većinom slab, a na Jadranu još ujutro ponegdje do umjerena bura, a potom maestral. Najviša temperatura uglavnom između 25 i 30 °C, stoji u današnjoj prognozi DHMZ-a.

U unutrašnjosti Hrvatske do srijede će biti sunčano vrijeme s temperaturama od oko 28 stupnjeva u najtoplijem dijelu dana. U četvrtak bi, prema sedmodnevnoj prognozi, moglo pasti malo kiše, a za idući vikend se opet očekuje puno sunca.

Najtoplije će tijekom idućeg tjedna biti na istoku zemlje. U Slavoniji će od srijede temperature i debelo nadmašiti 30 stupnjeva.

U Dalmaciji će cijeli tjedan biti sunčano vrijeme, s izuzetkom utorka kad će biti oblačnije. Temperature će se kretati oko 27 stupnjeva.

DHMZ najnestabilnije vrijeme predviđa za područje Kvarnera. Danas i sutra bi trebalo biti sunčano i ugodno toplo, no meteorolozi za utorak predviđaju kišu. Oborina bi moglo biti i u ostatku tjedna, uz lagani pad temperatura do 22 stupnja.

Plaže na Jadranu već su prepune kupača, a more je dosegnulo prave ljetne temperature. Najhladnije je na području Zadra gdje su temperature mora oko 20 stupnjeva, no samo malo južnije, mjeri se 23 stupnja. Na sjevernom Jadranu more je uglavnom na 22 stupnja, no ovaj će tjedan još zatopliti.