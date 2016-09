U SDP-ovom stožeru vlada prilično razočarenje privremenim izbornim rezultatima.

NOVO! 22:30 - Nakon objave rezultata u 22 sata, po kojima HDZ vodi za čak 10 mandata, izjave su dali Arsen Bauk i Branko Grčić:

- Evo, prošle godine smo u ovo doba imali i manje mandata pa se to gotovo izjednačilo. Sad su obrađena tek manja biračka mjesta, prošli put se na kraju rezultat vratio na ono što su rekle izlazne ankete i smanjivat će se razlika, misli Bauk.

Na pitanje o postizbornom pregovaranju, kaže:

- Slično je sve kao i 2015 godine, ali ipak malo kompliciranije jer su sad Most i Živi zid podijeljeni u mandatima, pa će i pregovaranje biti teže, kaže Bauk. Ipak, misli da je čak i s Mostom moguće razgovarati:

- Sad je ipak malo drugaciji sastav Mosta, dio njih sad već ima iskustvo rada s Hdz-om, i to je za nas dobro. Pa ta vlada je pala, kaže Bauk. On misli da HDZ-u ni MOst ni Milan Bandić ipak još nisu dovoljni za sastav većine.

- Mostu bi sigurno bilo lakše pregovarati s nama, ali to je pitanje povjerenja, zaključuje Bauk.

Po njemu, Živi zid je zapravo nepoznanica, tvrde da će biti konstruktivna oporba, ali u SDP-u misle da bi s njima mogli razgovarati o manjinskoj podršci - dakle da Živi zid ne ulazi u vladu, da se namiri za potporu na neke druge načine, a da ipak podrži Milanovića u Saboru.

Dežurni optimist Branko Grčić ovoga puta je razočaran:

- Evo, građani su izabrali nestabilnost. Mogli su birati na način da se formira stabilna vlada, ovako - sve će se ponavljati. Ovo su vem po meni treći izbori za šest mjeseci, rekao je Branko Grčić za naš list.

U MSU, gdje se čekaju rezultati, već se počelo spominjati treba li Zoran Milanović, ako HDZ i nakon objave novih rezultata DIP-a u ponoć ostane ispod relativne pobjede i bude ispod rezultata HDZ-a, sam ponuditi ostavku.

NOVO! 22:28 - Prvi sam put izabran za saborskog zastupnika, zašto bih bio razočaran? Dat ćemo podršku Zoranu Milanoviću za mandatara i to bezuvjetno, rekao je Beljak, koji očekuje da dobije Vladu, jer nestabilnost nije opcija.

- Nije mi žao što sam odabrao SDP, ja se ne vidim u onom društvu, zaključio je.

Rezultati izlaznih anketa primljeni su prilično hladno, čini se da je Narodna koalicija ipak očekivala koji mandat više. No Siniša Hajdaš Dončić (SDP) odmah je ovim mandatima pribrojio i IDS-ove zastupnike kao prirodnog partnera, apelirajući da se pričekaju konkretniji rezultati za pravi komentar.

Milanka Opačić izjavila je kako je Narodna koalicija pobjednička, no da će poštovati svaki rezultat izbora. Dodala je i kako joj je žao da ljudi nisu kaznili one koji su "priuštili" nove izbore.

- Na koga mislim? Na HDZ i Most, odgovorila je.

Arsen Bauk nije a priori negirao mogućnost velike koalicije, dodajući da će o tome odlučivati tijela stranke.

U neslužbenim razgovorima SDP-ovci računaju da im u sastavljanju većine mogu biti dostupni glasovi Živog zida, čijim se zastupnicima više može isplatiti da u tim pregovorima ostanu zajedno nego da se dijele na Sinčićeve i Martinovićeve. Praktički, u MMSU gdje Narodna koalicija dočekuje rezultate, sada navijaju da Živi zid ostane na svojih sedam mandata, radije nego da ti mandati odu Mostu, jer misle da bi na taj način lakše mogli doći do većine.Naravno, oni računaju i na sve manjince. Mada je Milorad Pupovac zadnjih dana izjavljivao da mu je HDZ s Plenkovićem dosta prihvatljiv, SDP-ovi političari u MMSU-u sigurni su da mogu dobiti manjince, te da bi na taj način, uz naravno IDS-PGS, mogli doći do većine. Spremni su udovoljavati svim željama SDSS-a i Milorada Pupovca, primjerice već se spominje resor regionalnog razvoja koji će mu u razgovorima biti ponuđen.Nakon što je šef HSS-a Krešo Beljak početkom večeri dao oštre izjave o tome da je razočaran rezultatom, izgubio se iz MMSU-a i više nije viđen. Očekuje se da će se vratiti tek kad svi stranački čelnici dođu davati konačne izjave, nakon 23 sata.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak izjavio je u nedjelju navečer, nakon objave prvih rezultata izlaznih anketa, da HSS podržava Zorana Milanovića kao mandatara za sastavljanje buduće Vlade, no u Vladi u kojoj bi bio Most osobno ne bi sudjelovao.

»Očito da je odaziv bio vrlo slab, ja ću se zahvaliti svima koji su podržali Narodnu koaliciju i HSS, a koliko je to glasova vidjet ćemo kad dođu izborni rezultati. Opća ocjena je da su građani ove zemlje sve nas političare odlučili ocijeniti jednom velikom nulom. To su svi oni koji nisu izišli na izbore i u budućnosti će se morati mijenjati percepcija političara kao takvih, zato što građanima gotovo nitko nije po volji«, kazao je Beljak.

Beljak je upozorio kako je rezultat koji prognoziraju izborne ankete izjednačen, kad se HDZ-u pribroje tri mandata iz dijaspore, a Narodnoj koaliciji četiri mandata IDS-a, kao logičnog partnera. »Vidjet ćemo što će napraviti manje stranke, treći putevi, kakvi će biti uvjeti, vidjet ćemo«, dodao je Beljak.

Na pitanje bi li mogao u koaliciju s Mostom, kojeg je žestoko kritizirao u kampanji, odgovorio je niječno. »Ja osobno ne, ali mi ćemo kao stranka dati bezuvjetnu podršku Zoranu Milanoviću, nećemo tražiti ništa. Podržat ćemo tu vlast, ako će ići s Mostom, tako da Hrvatska dobije stabilnu vlast, To je u ovom trenutku najbitnije, osobni interesi moraju biti po strani. Mi nismo foteljaši, podršku Zoran Milanović ima i dalje, apsolutnu i bezuvjetnu«, poručio je.

Podsjetio je kako je čelnik Mosta Božo Petrov rekao kako je jedan od uvjeta da Beljak i predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak ne budu u Vladi. »Dakle, što ćemo sada? Gurati se? On je malo mlađi od mene pa bi meni bilo ponižavajuće da nekog molim. Ako će on biti taj koji će ući u Vladu, OK, bez mene«, kazao je Beljak.

Potpredsjednik SDP-a Mirando Mrsić komentirao je da je Naroda koalicija prema izlaznim anketama u prednosti pred HDZ-om, te poručio kako treba pričekati službene rezultate. »Treba pričekati jutro, do kada nećemo znati koliko tko ima mandata, no sigurno je da ima dosta graničnih. Ponovili su se izbori od prošle godine, otprilike s istim omjerima«, rekao je Mrsić.

Dodao je kako je njegova stranka otvorena za poslijeizbornu suradnju sa svima koji dijele iste vrijednosti, i »naš put prema boljoj i sigurnijoj Hrvatskoj«.

Na pitanje je li moguća velika koalicija, odgovorio je kako je o tome još rano govoriti, ali mu to u ovom trenutku ne izgleda kao mogućnost.

Njegov stranački kolega Arsen Bauk zadovoljan je što izlazne ankete pokazuju da je Narodna koalicija relativni pobjednik, ali i ističe kako bi bio zadovoljniji da je razlika veća.

»Građani su očito kaznili Most koji je dobio osam mandata manje nego na prošlim izborima, čini mi se da je HDSSB dobio mandat manje. Tih devet mandata rasporedilo se najviše Živom Zidu, šest, Narodnoj koaliciji dva, IDS-u jedan, koliko sam uspio vidjeti. Prema tome, ako se ti rezultati u dva-tri u noći potvrde, čekaju nas pregovori o vladi koji će biti jednako naporni kao oni zadnji put, a hoće li imati isti rezultat, to ćemo vidjeti«, kaže Bauk.

U stožeru je atmosfera zasad prilično rezervirana, a dosadu uglavnom razbijaju šale na račun imena vina koje se poslužuje - ime mu je G-točka.