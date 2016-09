RIJEKA Kako sada stvari stoje, u igri za nasljednika Zorana Milanovića na čelu SDP-a mogli bi ostati samo Tonino Picula i Ranko Ostojić. Iako se spekulira o cijelom nizu imena, zasad su samo njih dvojica, izravno ili neizravno, potvrdili da se žele uputiti u tu bitku.

Predsjednik SDP-a PGŽ i bivši protukandidat Zoranu Milanoviću, Zlatko Komadina, sazvao je pak za danas u 10 sati tiskovnu konferenciju na temu unutarstranačkih izbora, ali zasad nije poznato planira li istaknuti kandidaturu za predsjednika stranke, ili javno podržati Tonina Piculu. On i njegovi suradnici jučer nisu davali izjave, osim njegovog bliskog kolege Erik Fabijanić za naš list.

Ne Mršića i Bernardića

– Nakon poraza SDP-a u nedjelju, jasno je da je Zlatko Komadina moralni pobjednik travanjskih unutarstranačkih izbora. Da je on vodio stranku u izborima, rezultat bi bio drugačiji. A sad treba odlučiti što će dalje: sve će ovisiti o tome tko će koga podržati u narednim danima, rekao nam je Fabijanić, čime nije ni potvrdio, ali ni otklonio moguću Komadininu kandidaturu.

Jučer je direktor Podravke Zvonimir Mršić na Facebooku otklonio da je on zainteresiran za tu bitku.

– Od kada me je u veljači 2012. godine NO Podravke imenovao predsjednikom Uprave kompanije, nakon 10 godina u politici, nastavio sam se baviti gospodarstvom iz kojeg sam i ušao u politiku. U potpunosti sam fokusiran na ostvarivanje ambicioznih ciljeva Podravke, jedine hrvatske kompanije s uredima u 24 zemlje diljem svijeta i prisutnošću brendova i proizvoda na 68 internacionalnih tržišta(...) Nemam namjeru kandidirati se na unutarstranačkim izborima Socijaldemokratske partije za novog predsjednika stranke. Moja namjera je dalje uspješno razvijati Podravku, rekao je.

I predsjednik zagrebačkog SDP-a Davor Bernardić se oglasio, objavom iz koje je također jasno da se vjerojatno neće kandidirati.

– U ovom trenutku najvažniji mi je SDP i budućnost ljudi u Hrvatskoj. Svaki predsjednik SDP-a ostaje dio naše stranačke povijesti prožete usponima i padovima. Zoran Milanović i ja se nismo uvijek slagali, ali sve što smo radili, radili smo za dobrobit naše stranke i građana. SDP je uvijek bio i mora biti brana civilizacijskih vrijednosti te zastupati obespravljene i najugroženije skupine u društvu čak i onda kada to nije popularno i politički oportuno. Za našu zemlju i stranku u ovim teškim vremenima je najvažnije pokazati zajedništvo i vratiti vjeru birača u SDP, okrenuti se socijaldemokraciji i prigrliti svakoga tko može učiniti boljim SDP i Hrvatsku.

Sutra sjednica

Bivši potpredsjednik stranke Rajko Ostojić, pak, članovima je pisao neposredno prije izbora, navevši da stranka »nikada ne smije postati talac jednog čovjeka«.

– Upravo razina demokracije koju je godinama njegovao SDP bila je naša prednost pred drugima. Čvrsto vjerujem da da svatko ima pravo na svoje mišljenje, te da zbog toga ne smije biti kažnjen. Zato razmišljajmo i dalje svojom glavom, napisao je Rajko Ostojić, pokazujući time da je ostao dosljedan Milanovićev oponent.

Cijela anti-milanovićevska struja podržat će na kraju, vjerojatno, jedinog protukandidata Ranku Ostojiću, a u tijeku su zapravo operativni dogovori o tome tko će to biti. Na izborima u travnju Komadina je bio dobio respektabilnih 40 posto glasova nasuprot Milanovića, no iz te matematike je potpuno jasno da bi više kandidata iz te struje dovelo do rasipanja glasova i ne bi dovelo do smjene Milanovićeve ekipe u stranci, stoga je logično da se pojavi jedan zajednički kandidat.

Predsjedništvo SDP-a sastat će se u četvrtak na prvoj sjednici nakon poraza na izborima, i bit će zanimljivo pratiti hoće li malobrojni Milanovićevi oponenti – Bernardić, Picula i Davorko Vidović – inzistirati na razlozima poraza, ili će jednostavno pričekati nove unutarstranačke izbore koji slijede u narednim mjesecima.