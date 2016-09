Zbog različitog postupanja nastavnika u slučajevima ispričnica za bolesnu djecu, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta (MZOS) u škole će poslati naputak za tumačenje odredbi Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, izjavio je u srijedu glavni savjetnik ministra obrazovanja Ivan Milanović Litre nakon sastanka s predstavnicima Ministarstva zdravlja, Koordinacije obiteljske medicine (KoHOM) te Hrvatske liječničke komore, te će roditelji sada moći opravdati djetetov izostanak od tri dana zbog bolesti.

„Zbog različitog postupanja Ministarstvo će u škole poslati naputak u kojim slučajevima roditelj može opravdati dijete i kada nije potreban odlazak liječniku, a kako bi se smanjilo administriranje“, rekao je Milanović Litre.

Konkretno, roditelji će sada moći, uz pravovremenu obavijest, opravdati izostanak djeteta i za tri dana uzastopce, a što zbog različitog tumačenja odredbi Pravilnika do sada nije bio slučaj. U Pravilniku, naime, stoji da tijekom školske godine roditelj može osobno ili pisanim putem opravdati izostanak djeteta u trajanju od najviše tri radna dana koji ne mogu biti uzastopni, ali stoji i da može od razrednika unaprijed tražiti odobrenje za izostanak djeteta do tri dana, i to pisanim putem.

Različito tumačenje odredbi dovelo je do povećanog broja zahtjeva za ispričnicama od liječnika obiteljske medicine koji su zbog toga izvijestili da ih od 1. listopada više neće ispisivati, nezadovoljni prevelikim administriranjem.

Škole i roditelji različito su tumačili Pravilnik i zbog toga je nastala zavrzlama, kazao je Milanović Litre.

Stoga je, izvijestio je, osnovana i radna skupina koja će jasnije definirati odredbe Pravilnika kako bi bolje bile propisane ovlasti što tko treba činiti u trenucima kad dijete izostaje iz nastave.

Te izmjene Pravilnika ići će kroz redovitu proceduru, odnosno proći će i savjetovanje javnosti, a prema neslužbenim najavama iz Ministarstva zdravlja roditelji će ubuduće moći opravdati i do pet dana djetetova izostanka.

Pomoćnica ministra zdravlja Delfa Radić Krišto izrazila je zadovoljstvo sastankom, ali i kazala da se podignulo previše buke oko Pravilnika „koji nije bio dobro tumačen“.

„Danas smo jako sretni i zadovoljni jer ćemo konačno imati manje opterećenje liječnika obiteljske medicine, jer zbog lakših zdravstvenih tegoba roditelj neće morati ići s djetetom u ambulantu obiteljske medicine, nego će javiti razredniku da je dijete bolesno i neće morati ići po ispričnicu“, kazala je.

Zadovoljstvo sastankom izrazila je i Ines Balint iz KoHOM-a. „Roditelji će imati obvezu pravovremeno obavijestiti razrednika da je dijete bolesno, kod samoizlječivih, virusnih, lakših bolesti, i opravdati ga. Kod takvih slučajeva nema potrebe da gube vrijeme i dovode dijete u ordinaciju. A ako je dijete bolesno dulje od toga, ionako će morati ići u ordinaciju obaviti pregled gdje će im biti izdana ispričnica, ako je izostanak dulji“, objašnjava.

Navela je da se zbog pogrešnog tumačenja odredbi Pravilnika broj zahtjeva roditelja za ispričnicom ove godine povećao za 30 posto, što je između 200 i 300 tisuća ispričnica na godišnjoj razini.